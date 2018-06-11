В поселке Абай водители местного такси возят людей бесплатно. На свои машины водители наклеили надписи с текстом БЕСПЛАТНО. Проехать без оплаты за проезд можно по поселку Абай, добраться до мечети или отправиться на аузашар в Сарыагаш.

На такой благородный шаг отреагировали и пассажиры. Некоторые жители, воспользовавшись услугами бесплатного такси, все же оставляют в благодарность деньги. Как сообщают очевидцы, есть и такие пассажиры, которые в честь Священного месяца, наоборот в разы увеличивают сумму за проезд. Иногда до пяти тысяч тенге. Таким образом они компенсируют таксистам расходы на бензин и неоплаченные другими пассажирами поездки.

«Это садака, почему нет! У этих водителей тоже есть семьи, и мое желание оставить столько денег, сколько я посчитаю нужным. Да примет Аллах наши деяния», — сказал пассажир Нуркет Тлеуов.

Шуддин Саидов