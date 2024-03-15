Чем полезно голодание во время оразы

Голодание во время оразы может иметь различные эффекты на организм, его польза может зависеть от индивидуальных особенностей здоровья и целей, рассказала врач ЗОЖ ГП №4 г. Алматы Улбосын Амиркенова.

По словам врача, ограничение приема пищи может привести к уменьшению общего количества потребляемых калорий, что поспособствует потере веса. Голодание в течение дня позволяет разгрузить желудочно-кишечный тракт, а это запускает процесс аутофагии или самоочищения.

Аутофагия – это процесс, при котором клетки могут перерабатывать собственные поврежденные компоненты. Как отметила Улбосын Амиркенова, это одна из причин, по которой некоторые исследования рассматривают голодание как потенциально полезный фактор для поддержания здоровья. Однако научные исследования в этой области все еще продолжаются, не все аспекты воздействия голодания на аутофагию полностью изучены.

«Тем не менее некоторые люди отмечают, что голодание во время поста может поднять уровень энергии и придать чувство бодрствования», – добавила эксперт.

Врач пояснила также, что, несмотря на пользу, голодание подходит не всем, в некоторых случаях оно может быть вредным. Люди с определенными заболеваниями или состоянием здоровья, а также беременные женщины, дети и подростки должны избегать длительного голодания без медицинского сопровождения.

Перед принятием решения о голодании важно проконсультироваться со специалистом.

Яна Котт