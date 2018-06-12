Жителям жилого массива «Шапрашты» оставили во владении 75 га пастбищных земель. Кроме того, решается вопрос с узакониванием земельных участков, которые были выданы жителям, а это более трехсот человек, акимом Сайрамского района под строительство жилья. И, наконец, чтобы дома, расположенные на обрыве реки Сайрам-Су, не смыло в половодье, решено немного изменить русло реки. За эти решения шапраштинцы поблагодарили главу города в благодарственном письме на имя акима Шымкента.

Тем не менее, в районе остается немало вопросов, требующих решения – от строительства дорог до строительства школ и детских садов. Стоит отметить, что многие из них решаются, причем, не без активного участия самих жителей.

Так, внутренние дороги жилого массива, которые на протяжении 20 лет находились в разрушенном состоянии, будут отремонтированы — уже проведены все замеры.

Жители просили помочь с оформлением земельного участка под строительство школы и детского сада. Акимат и в этом вопросе помог. Строительство будет вестись за счет средств мецената. Торегелди Калмуратов решил построить для жителей села школу и детский сад.

Акимат Шымкента выражает благодарность Калмуратову Торегелди и управляющему кварталом жилым массивом «Шапрашты» Бекбосынову Нурмаxану за их неравнодушие к проблемам жителей.

В стадии рассмотрения вопрос с обслуживанием оросительного канала, который позволил бы многим семьям заниматься сельским хозяйством. В 2013 году канал был построен, но с нарушениями, что привело к его полному разрушению.

И, наконец, нашли жители села и участок, который позволит решить вопрос с водоснабжением в этой части города. Это бывший карьер, который в этом году прекратит свою работу и по всем техническим параметрам соответствует объекту по добыче воды.