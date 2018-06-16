В РАБАТе прошел очередной проект «Прямая связь». В этот раз на вопросы читателей отвечал заведующий сектором пассажирского транспорта отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкента Наурыз Сугралиев.

Тема, что называется, наболевшая. Настолько, что некоторые наши читатели, дозвонившиеся в редакцию, очень долго объяснялись со специалистом. Зато после завершения проекта нам пришлось выслушать очень неприятные слова в свой адрес, мол, до нас невозможно было дозвониться.

Жители одной из улиц словно сговорившись, звонили друг за другом и задавали один и тот же вопрос, видимо, надеялись, что таким образом их проблема решится здесь и сейчас. Были и те, кто заподозрил нас в обмане: «Не было никакой «Прямой связи» – трубку сняли и сидели довольные!»

Поэтому хотим предупредить на будущее, задавая вопрос, будьте, пожалуйста, максимально точны и кратки, не пересказывайте всю свою биографию. Достаточно озвучить самую суть вопроса. А если ответ вас не удовлетворил, запишите рабочий телефон специалиста, чтобы после позвонить ему и общаться, сколько вам хочется.

Итак, первый вопрос был от жительницы той самой улицы Адырбекова.

– По ул. Адырбекова есть магазин «Фиркан» и выше – обжитой район, но транспорта нет. Нам говорили, пустят автобусы, когда закончится ремонт улицы, но так до сих пор ничего не ходит. Нам дали один автобус – «восьмерку». Но эти автобусы ужасно неудобные – у них подножка на высоте полуметра находится, а вы посмотрите, как старики на нее взбираются или мамы с детьми в колясках… Мы не можем пользоваться такими автобусами. Дайте нам те, что пониже. (этот вопрос повторился в немного разных вариациях от 4 дозвонившихся – авт).

– По улице Адырбекова ходят автобусы маршрутов №№8 и 96. Были и другие маршруты, но из-за нерентабельности пассажироперевозчики не стали их обслуживать и ушли. 15 мая прошел конкурс по социальным маршрутам, где среди прочих был и этот район. Но никто не захотел в нем участвовать. Второй конкурс мы планируем провести в июле. Если найдутся желающие, то и по вашей улице будут ходить автобусы.

– Меня зовут Анна Ивановна. Я хотела бы спросить: вы вообще следите за работой общественного транспорта? Если да, то скажу вам прямо – плохо вы следите. Маршрут №54 в выходные дни не дождешься. 112-й стал «срезать» и не доезжает до остановки «Коктем», 42-й иногда ждешь по 30-40 минут и это продолжается в течение 7 лет!

– Давайте мы еще раз проверим все эти маршруты. Что касается маршрута №42, да, у нас раньше были нарекания на работу транспортной компании, обслуживающей этот маршрут, но потом работу они нормализовали. По маршруту №54, согласен, сейчас это один из самых проблемных. Мы еще раз проверим его работу, и если он и дальше будет систематически нарушать условия договора, будем поднимать вопрос о расторжении.

– Когда у Шымкента появится нормальная транспортная схема? Почему о ней много говорят, но так и не разработали? Город-миллионник, а имеющегося количества маршрутов явно не хватает.

– Разработка транспортной схемы – прерогатива управления пассажирского транспорта и автодорог Южно-Казахстанской области. Специалисты управления ее уже разработали. Теперь должны вынести на обсуждение депутатов маслихата области. После того, как народные избранники ее примут, схему передадут нам, отделу транспорта. А мы уже будем работать по ней, где-то производить оптимизацию и так далее. К сожалению, процесс не быстрый, таков регламент.

– Отстроили АДЦ и что, как в поговорке «аты бар – заты жок» (кроме имени и нет ничего). Автобусы приходится ждать по 40-50 минут. Утром – только на такси, потому что ждать автобус бесполезно. К нам один 75-й маршрут ходит, а толку? Интервал – 30 минут. Еще и самый медлительный. Лучше уж вообще уберите эти автобусы, они все равно не работают. Мы хотя бы знать будем, что к нам автобусы не ходят и не будем время тратить, простаивая на остановках… Только 92-й и ездит. Но одного маршрута слишком мало.

– Мы обязательно проверим работу этих маршрутов.

– Когда нормальные транспортные компании будут обслуживать мкр. Таскен?

– Сейчас микрорайон Таскен обслуживают маршруты №44 и 65. Был еще 89, но с компанией, которая обслуживала этот маршрут, был расторгнут контракт по представлению прокуратуры. Сейчас мы рассматриваем два варианта решения проблемы: первая – возобновление маршрута №85, второй – оптимизация схемы движения маршрута №44 или 65.

– В Шымкенте, городе-миллионнике, есть документ, регламентирующий работу общественного транспорта? И почему автобусы уходят с маршрутов после семи вечера?

– Есть правила перевозок пассажиров и багажа. В Правилах не указывается, до которого часа должны ездить маршруты, но в договорах, которые мы заключаем с транспортными компаниями, прописано, что они должны работать до 21:00. В то же время в Законе о транспорте говорится, если пассажироперевозчик выполняет 70% работы, то это нормально. То есть, если у него запланировано за день сделать грубо говоря 10 рейсов, а он сделал всего 7, то все хорошо. И несмотря на это, наш отдел совместно с местной полицейской службой (МПС) периодически проводит рейды в вечернее время, чтобы дисциплинировать пассажироперевозчиков.

– Сейчас, в летний период темнеет поздно и так хочется иногда после работы съездить на дачу, поработать там пару часиков и домой. Но автобуса на дачи в сторону Турланской экспедиции не дождешься. Выходишь на остановку в 19:00 и только и видишь, как мимо тебя автобусы проносятся, даже не останавливаясь. Конечно, какая рентабельность у них будет, если они пассажиров не забирают. А если и посчастливиться попасть в автобус, то до конечной он вас однозначно не довезет.

– Если водитель отказывается ехать до конечной остановки, вы можете потребовать, чтобы он вас отвез. Всевозможные доводы водителей в этом случае не более, чем отговорки. Есть маршрут и они обязаны по нему следовать. Со своей стороны мы проверим работу маршрутов №№86 и 38, которые ездят в указанном вами направлении. Проверим как в дневное, так и в вечернее время.

Читатель нашей газеты Нурсеит Алимбаевич решил не звонить, а просто пришел в редакцию, чтобы задать свои вопросы. Правда, сразу это сделать у него не получилось

Наурыза Сугралиева постоянно отвлекали телефонные звонки.

– Почему автобусы на рейсы выходят не готовыми. У некоторых колодки так скрипят, что не знаешь, чем уши заткнуть, пока едешь в таком. Раз уж мы официально стали мегаполисом, нужно менять отношение к общественному транспорту в первую очередь. Куда мы приедем с такими автобусами? А водители? Иногда ставят музыку на весь салон и нет им дела, что у пассажиров, возможно, иные музыкальные предпочтения. Просишь сделать потише – не дозовешься. А кондукторы? Неграмотные,некультурные, хамят пассажирам. Вы посмотрите, во что они одеты – иногда аж неприятно смотреть. Может, надо какие-то курсы для кондукторов организовать, чтобы там их научили, как, в какой одежде нужно выходить на работу, как общаться с пассажирами, как правильно называются остановки. А то иногда такую несуразицу несут…

– По техническому состоянию автобусов – все автобусы раз в полгода проходят технический осмотр, кроме того, каждый день, перед выходом на маршрут, их осматривает механик автопарка. Мы, к сожалению, их проверять не имеем права. Поэтому техническое состояние автобусов – на совести владельцев и дорожной полиции. Все, что мы можем, – раз в неделю проводим совещания со всеми владельцами транспортных компаний, где помимо прочего обсуждаем и этот вопрос.

По остановкам – в начале года мы предоставили транспортным компаниям полный перечень остановок, где указано, как называется каждая из тех, что значится в их маршрутах. О необходимости работы и с водителями, и с кондукторами также неоднократно говорим, но это – частники. Обучать персонал или нет – им решать. Но если посмотреть с другой стороны, кто работает в наших автобусах? Такие же жители нашего города, как и мы с вами. И делая замечания, мы рано или поздно приучим их к культуре обслуживания пассажиров. Как говорится, вода камень точит.

– Есть ли бесплатный проезд для тыловиков?

– Этот вопрос на усмотрение пассажироперевозчика. Сегодня все компании, обеспечивающие транспортное обслуживание города, частные. Диктовать им условия мы не в праве.

– Вы заметили, как коптят автобусы, скажем, по 26 маршруту? Они заправляются соляркой. Почему все автобусы города не ездят на газе. Это же экологично.

– В городе только 200 автобусов у нас ездят на природном газе. Есть маршруты, которые обслуживают автобусы на солярке, микроавтобусы – на газе-пропане. Можно было бы всех перевести на природный газ, но в Шымкенте только одна заправочная станция на базе «Гринбаса». А теперь представьте, что будет, когда все автобусы города поедут к этой заправке. Движение просто встанет. Необходимо строить дополнительные заправки, но пока газоснабжающая организация не выдала технических условий.

– Когда уже в Шымкенте решится вопрос байги – гонок автобусов? То не дождешься автобуса, то они летят, как ненормальные, создавая аварийную ситуацию.

– Этот вопрос, думаем, решит электронное билетирование, которое мы планируем внедрить в 2019 году. Тогда у нас будут реальные цифры по пассажиропотоку по каждому направлению. Тогда мы сможем говорить и о льготах для определенных категорий лиц. Сейчас же, например, водители 80 маршрута отказываются возить льготников, говорят – их забивается полный салон. Но так ли это на самом деле? Вот система электронного билетирования нам и поможет это проверить.

– Когда уже пустите транспорт по улице Сасбукаева? Невозможно добраться…

– Как только закончится ремонт ул. Жибек жолы. Мы разработали новые маршруты и 11 из них должны пойти по ул. Сасбукаева.

Понимаем, что вопросов у горожан к общественному транспорту более, чем много. Поэтому предлагаем звонить непосредственно в отдел транспорта по телефону: 39-31-32.

Кроме того, вы всегда можете написать жалобу на городской WhatsApp: +7 777 885 85 13, городской контакт-центр: 545-545, или обратиться в дайрект акимата Шымкента в социальных сетях – инстаграм (akimat.shymkent)

Записала Саида ТУРСУМЕТОВА