Карточки TOLEM будут виртуальными

С Нового года все карточные счета «Толем» автоматически преобразуются в виртуальные. Об этом сообщил заместитель акима Шымкента.

По словам Максута Исахова, новшества были введены для удобства жителей. Электронная транспортная карта позволит оплачивать проезд QR-кодом и не покупать новую, если потеряли старую.

Максут Исахов, заместитель акима г.Шымкента:

«С 1 января 2023 года жители Шымкента могут не носить с собой карточки Толем. Сейчас как? Если потерял карточку, придется покупать новую, а с нового года вам понадобится только скачать мобильное приложение, прикрепить карточку и оплачивать проезд QR-кодом. После того, как мы подключили систему Толем, в первый же год компании-перевозчики пополнили бюджет в 15 раз больше».

В городских автобусах упразднят кондукторов до конца 2023-го года. Сейчас в Шымкенте 19 автобусов работают без них, оплату принимают водители. Систему «без кондуктора» в Шымкенте будут внедрять поэтапно. Проверять наличие оплаты у пассажиров будут контролёры.

Максут Исахов, заместитель акима г.Шымкента:

«Сейчас 19 автобусов из 79 работают без кондуктора. Эти новшества уже дают свои плоды. Сразу не можем убрать всех кондукторов, у некоторых — это единственная работа, мы должны будем им найти работу. Сложно сказать, когда точно автобусы будут ездить без кондукторов. Мы думали, что сделаем это в 2022-ом году, не получилось. Теперь планируем — до конца 2023 года».