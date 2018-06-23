С 19 по 22 июня текущего года на основании заявления правообладателя товарного знака «Gemera» ТОО «Светотехника Плюс», сотрудниками департамента юстиции Южно-Казахстанской области проведена внеплановая проверка деятельности двух юридических лиц, расположенных в городе Шымкенте.

В ходе проверки выявлено незаконное использование товарного знака «Gemera», из незаконного оборота изъяты наружные светильники с изображением данного товарного знака в количестве трех штук на общую сумму 93 000 тенге.

По результатам проверки возбуждены 2 административных дела по статье 158 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях», которые направлены для рассмотрения по существу в специализированный административный суд города Шымкента.