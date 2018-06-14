В эти минуты в Шымкенте проходит акция «Стань донором». Ее приурочили к международному дню донора.

Сотни горожан — студенты, полицейские, госслужащие, рядовые граждане — с самого утра собираются в областном центре крови, чтобы сдать кровь. Мест для доноров, сегодня даже не хватает. Но люди относятся к этому с пониманием и спокойно ждут своей очереди.

В этот день центр крови принимает всех желающих сдать кровь для спасения чьей-то жизни. Все желающие могут могут пожертвовать свою кровт до четырех часов дня. Центр крови находится микрорайон Нурсат , 316/1 по улице Аргынбекова.