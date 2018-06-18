В шымкентском пункте временного содержания кошек и собак решен вопрос с кормом для животных. Подрядчик – ТОО «БЛ» завезет 15 тонн сухого корма для собак. А это значит, что теперь число временных постояльцев приюта может вырасти. О том, как работает приют, и как горожане, потерявшие своих питомцев, могут узнать — попал их питомец в пункт или нет мы и решили рассказать.

Клетки, которые стоят рядами в огромном помещении. Оно сильно напоминает лагерный барак. Похоже, что кто-то сильно переусердствовал, поэтому стоит открыть дверь, как из барака по всем рецепторам бьет едкий и удушливый запах хлорки. Сейчас здесь находятся 68 собак и 13 кошек. Впрочем, постояльцев пункта, официально именуемого изолятором, могло бы быть намного больше.

«Действительно. с начала года в пункте были проблемы с питанием для собак. Мы неоднократно проводили тендеры, но подрядчики, выигрывавшие тендеры, оказывались недобросовестными. И вот, наконец, провели еще один. Подрядчик ТОО «БЛ» сегодня до вечера обещал завезти 15 тонн сухого корма. Из-за проблем с питанием бригады по олову бродячих животных выезжали на отлов только по обращениям граждан. Но теперь они будут работать как положено», — говорит Гани Курманбай, руководитель отдела сельского хозяйства и ветеринарии г. Шымкента.

Работа пункта регламентируется правилами. В них говорится, если в течение трех суток владелец животного не объявится, его усыпляют, а труп уничтожают в печи. Узнать, попал ли ваш питомец в это место несложно, уверяют сотрудники питомника. Достаточно открыть сайт gorvet.kz

«Каждое животное, которое к нам поступает, мы фотографируем и выкладываем фотографию на сайт. Обязательно указываем дату поступления, примерный район, где животное было отловлено и пол», — поясняет ветврач Пункта Айгерим Канашбек.

Однако на момент прибытия съемочной группы, из всех постояльцев на сайте красовались фотографии только 34 собак. И ни одной фотографии кошек. Как нам пояснили, на сайте опубликованы фотографии животных, которых доставили в пятницу. Не опубликованы лишь вновь прибывшие.

«Это животные, которые только поступили в выходные дни. Их всех также сфотографируют и опубликуют», — поспешила объяснить Айгерим Канашбек.

А в специальном журнале отмечена и дата поступления. Поэтому если вы забираете питомца в первые сутки, то вам придется оплатить 2000 тенге, на вторые – 2300, третьи – 2600 тенге. Правда, животное вам отдадут, если вы таки докажете, что оно ваше. В качестве доказательства принимаются ТОЛЬКО паспорт или фотография питомца. Так что если у вашего питомца нет ни фото, ни паспорта, доказать свое с ним «родство» вы, увы, не сможете, как бы ваш любимец ни рвался к вам.

К слову, нас заверили, что никто не имеет права препятствовать владельцам животных пройти на территорию приюта и проверить – находится их питомец в пункте или нет. Те, кто уже допустил такое, привлечены к дисциплинарной ответственности. А если вам запрещают, можете смело звонить по телефонам: 32-44-14, 39-06-20.

Это место у особо впечатлительных может вызвать приступ необъяснимого ужаса и скорби, который только усиливается от визга щенков. А когда ты понимаешь, что по сути – это лагерь, в котором содержатся осужденные на смерть, становится не по себе. Три дня живность будут кормить, а потом утилизируют. Тем не менее, говорят специалисты, это – единственная на сегодня мера профилактики бешенства. В прошлом году в Шымкенте от бешенства скончались три человека, в том числе трехлетний ребенок. Всех их покусали собаки.

Все кошки и собаки, сегодня пополняющие армию бездомных, на улице оказались не без помощи людей. Тех самых, которые забыли, что несут ответственность за тех, кого когда-то приручили. А потому, если вы понимаете, что не справитесь, не берите собаку или кошку в дом, не подписывайте им тем самым смертный приговор.

Ведь рано или поздно ваши вчерашние любимцы могут оказаться в этом изоляторе. А уж если ваш любимец не вернулся домой, не откладывайте поиск на потом — ищите его в пункте в поселке Абдуллабад, пока не стало поздно.

Саида Турсуметова