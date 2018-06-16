В ночь с 15 на 16 июня водой из поливного канала в мкр Актас-1 подтопило несколько домов микрорайона.
Как стало известно, в поливной канал вода поступала из небольшого водохранилища в с. Фоголевка Казыгуртского района. Погодные условия привели к тому, что уровень воды в водохранилище стал выше. В результате переполнился не только поливной канал, но и речка под названием Сасык.
Эти воды – канала и реки хлынули в мкр Актас-1. И подтопили тупиковую часть микрорайона – жилой массив Найман-аул. Сейчас вода стоит в огородах шести частных подворий. По словам очевидцев, затоплено 3 дома. Жертв нет. Домашний скот также не пострадал.
Естественному оттоку воды препятствовал мусор, который забил специально созданный отводной проход для перетока воды.
Сотрудники акимата совместно со специалистами службы ЧС прошли вдоль канала до водохранилища и перекрыли шлюзы. В результате уровень воды в канале резко упал. Сейчас жителям мкр Актас-1 ничего не угрожает.
Всю воду, скопившуюся во дворах и в домах откачали силами спецтехники.
В мкр Актас-1 расположено 252 частных дома, в жилом массиве Найман-аул — 75 дворов.
Саида Турсуметова,
Ернар Балабеков