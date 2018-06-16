В ночь с 15 на 16 июня водой из поливного канала в мкр Актас-1 подтопило несколько домов микрорайона.

Как стало известно, в поливной канал вода поступала из небольшого водохранилища в с. Фоголевка Казыгуртского района. Погодные условия привели к тому, что уровень воды в водохранилище стал выше. В результате переполнился не только поливной канал, но и речка под названием Сасык.

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Эти воды – канала и реки хлынули в мкр Актас-1. И подтопили тупиковую часть микрорайона – жилой массив Найман-аул. Сейчас вода стоит в огородах шести частных подворий. По словам очевидцев, затоплено 3 дома. Жертв нет. Домашний скот также не пострадал.

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Естественному оттоку воды препятствовал мусор, который забил специально созданный отводной проход для перетока воды.

Сотрудники акимата совместно со специалистами службы ЧС прошли вдоль канала до водохранилища и перекрыли шлюзы. В результате уровень воды в канале резко упал. Сейчас жителям мкр Актас-1 ничего не угрожает.

Всю воду, скопившуюся во дворах и в домах откачали силами спецтехники.

В мкр Актас-1 расположено 252 частных дома, в жилом массиве Найман-аул — 75 дворов.

Саида Турсуметова,

Ернар Балабеков