Полицейские ЮКО задержали подозреваемого в скотокрадстве

В дежурную часть Толебийского РОВД обратились несколько потерпевших с заявлением о том, что с начала текущего года с вольного пастбища неизвестные лица похищали у них скот.

29 июня 2017 года местный житель обратился в полицию с заявлением о том, что 22 июня 2017 года с вольного пастбища неизвестные лица похитили принадлежащей ему 40 мелкого рогатого скота. До этого хозяин поисками скота занимался самостоятельно. Но усилия не дали ожидаемых результатов.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР Толебийского РОВД и возбуждено уголовное дело по статье 188 УК РК «Кража».

В ходе проведения оперативно-следственных мероприятий сотрудники Толебийского РОВД задержали подозреваемого, местного жителя, 1979 г.р.

В настоящее время полицейскими устанавливается причастность подозреваемого к другим аналогичным фактам. В качестве вещественных доказательств изъяты краденые имущества, которые возвращены законному владельцу.

Полицейские Южно-Казахстанской области рекомендуют жителям области быть внимательными к своему имуществу, по возможности бирковать и ставить тавро на свой скот.

Если же вы стали жертвой или свидетелем скотокрадства или других преступлений, то следует незамедлительно обращаться с заявлением в полицию или позвонить по телефону «102». Что, в свою очередь, это поможет полицейским оперативно задержать преступника «по горячим следам».