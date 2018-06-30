Хорошая новость для шымкентцев. В ТС «Изуми» на Нурсате открылся отдел обуви популярного бренда Лучано Белини. Здесь обувь разных моделей, расцветок и размеров.

Одеваться стильно и модно любит каждый. Для полноты образа важно не только приобрести красивую одежду, но и обувь. Мужские туфли – самая важная деталь, явный показатель стиля. От наличия моделей разных расцветок в Торговой сети «Изуми» на Нурсате разбегаются глаза. Красивая, удобная, прочная обувь: туфли, кроссовки и мокасины от популярных брендов Лучано Белини и Тони Андриотти. Эти бренды на рынке 17 лет.

Обувь от Luchano Bellini и Tino Andreotti успешно экспортируется в Европу, а с недавнего времени и в Казахстан. Шымкент — единственный город, где можно приобрести эксклюзивные модели обуви.

Житель Шымкента Арман Мынбаев уже оценил обувь из высококачественной кожи, ведь она может прослужить долго.

Как вариант на лето — легкие мокасины. Мягкая плоская подошва, удобный подъем и стильные элементы декора. Все это преимущества мокасин – обуви для жаркого времени года и неформальной обстановки. Есть в наличии и ортопедическая обувь.

Рассказывает Мухсин Читак, топ-менеджер «LUCHANO BELLINI»: «Мы рады работать в Шымкенте, здесь покупатели очень требовательные и знают толк в моде. На рынке мы 17 лет, наша обувь считается очень качественной. Наша обувь прочная и стильная. Есть даже ортопедическая, так что нашу обувь носить не только стильно, но и полезно».

Если вы решили выглядеть этим летом стильно и модно, приходите в магазины торговой сети Изуми. Здесь вам помогут настоящие профессионалы своего дела. Цены на летнее поступление весьма демократичные. А на некоторые модели сейчас действуют скидки!

Шуддин Саидов