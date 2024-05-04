В ТЦ IZUMY представили большой выбор эксклюзивной мужской одежды итальянских брендов Giovane Gentile, Enrico Marinelli и Silvio Totti

Стильно, функционально и практично в ТЦ «IZUMY» рады сообщить о поступлении новой коллекции полюбившихся итальянских брендов Enrico Marinelli и Giovane Gentile.

Благодаря широкому ассортименту эксклюзивных и качественных вещей каждый мужчина найдет подходящий образ для всех случаев жизни.

Нигора Боратова, руководитель магазина Izumy:

«Стиль — это нечто большее, чем просто одежда.Это выражение своей личности и статуса в обществе.В ТЦ «IZUMY» с поступлением новой коллекции итальянского бренда Enrico Marinelli является экспертом в мире мужской моды.Enrico Marinelli отличается высококачественной тканью с созданием уникальных лекал для каждого гостя.Наши профессиональные стилисты подберут уникальный образ для любого торжества.Наступает сезон свадеб и мы рады предложить вам эксклюзивные модели от итальянского бренда Enrico Marinelli».



На протяжении 24 лет Изуми считается самым крупным представителем бренда Giovane Gentile и Enrico Marinelli в Казахстане. В новых коллекциях учтены детали, цветовая гамма и конечно же комфорт. В процессе создания одежды и аксессуаров используются исключительно высококачественные материалы, а для того, чтобы сэкономить время и подобрать неотразимый образ в ТЦ «IZUMY» работают профессиональные продавцы-консультанты, которые на регулярной основе повышают свои знания под руководством опытных дизайнеров из разных стран «IZUMY» приглашает всех желающих на качественный шопинг по доступным ценам.

Адреса ТЦ Izumy:

пр. Байдибек би, 53 (микрорайон Нурсат);

улица Момышулы, 19;

улица Аскарова, 39.