В Изуми представили новую коллекцию мужской одежды итальянского бренда Giovane Gentile

Постоянный клиент торговой сети Izumy — Дуйсебек Сет, сегодня решил ознакомиться с новой коллекцией итальянского бренда Giovane gentile и приобрести стильный пиджак к Новому году.

«Я очень часто покупаю вещи в Изуми, нравится обслуживание, большой выбор качественной и стильной одежды. а еще регулярные скидки. Сегодня пришел выбрать себе что-нибудь из новой коллекции Giovane gentile на предстоящий корпоратив.Коллекция меня очень впечатлила,познакомился с дизайнером из Стамбула и я выбрал этот пиджак, он очень стильный,понравился цвет, фасон, чувствую себя в нем комфортно.Очень рад, что пришел познакомится с новой коллекций.Спасибо Изуми», — делится Дуйсебек Сет, постоянный клиент торговой сети Izumy

Итальянский бренд Giovane Gentile привлекает своей практичностью, уникальным стилем и благородством цветовой палитры. В процессе создания одежды и аксессуаров используются исключительно высококачественные материалы. Для создания новой коллекции дизайнеры выбрали популярный стиль casual, который дает большую свободу для импровизации на любой случай жизни. Презентует новую осенне-зимнюю коллекцию итальянского бренда знаменитый дизайнер из Турции Tuluğ Özgür.

«Изуми является самым крупным представителем бренда в Казахстане. Мы работаем более 25 лет. Каждый год я приезжаю в Изуми обучать персонал. Даю информацию об изделиях, тканях и выкройках. Все ребята хорошо учатся, воспринимают информацию. Когда-то и мы этому учились. Каждый раз, приезжая сюда, я говорю о сочетании цветов, как будет выглядеть лучше. А теперь расскажу об особенностях осенне -зимней коллекции 2023- 2024. Это оттенки коричневого, зеленого, но не яркого, более популярные матовые оттенки цветов», — говорит дизайнер.

В новой коллекции итальянского бренда Giovane Gentile присутствуют строгие костюмы, элегантные жакеты, блейзеры, классические рубашки, повседневные джинсы, брюки и куртки.Для того, чтобы сэкономить время и подобрать неотразимый образ в Изуми работают профессиональные продавцы-консультанты, которые на регулярной основе повышают свои знания под руководством опытных дизайнеров из разных стран.

Севара Ерметова, руководитель ТЦ Izumy:

«В очередной раз к нам в Изуми приехал наш гость, друг Tuluğ Özgür, он приезжает каждый год в этому году он приехал обучать наш персонал, презентовать шикарную коллекцию от Giovane Gentile , раскрыл нам фишки.В этом году очень стильно одеваться в монохромном стиле.В честь предстоящих праздников наши профессиональные продавцы- консультанты подберут для каждого мужчины стильный и подходящий образ».

Торговый центр Izumy приглашает всех желающих на качественный шопинг и начало праздничных скидок.

Адреса ТЦ Izumy:

пр. Байдибек би, 53 (микрорайон Нурсат);

улица Момышулы, 19;

улица Аскарова, 39.