IZUMY предлагает широкий выбор новогодних подарков и возможность выиграть путевку в жаркую страну

Новый год- время чудес и добрых дел.

Волшебники Изуми на протяжении 23 лет проводят яркие утренники с конкурсами, эстафетами и подарками для круглых отличников. Руководство компании на регулярной основе занимается и благотворительностью. Изуми предоставляет мебель и необходимый инвентарь для комфортной работы реабилитационного отделения при центре «Психического здоровья».

В честь новогодних праздников торговая сеть Изуми не забывает радовать и любимых покупателей. Скидки, акции, подарочные боксы никого не оставят равнодушными.

Надежда Гаврилина, администратор офиса ТЦ «Izumi»:

«Компания Изуми поздравляет наших дорогих покупателей с наступающим Новым годом. Хотели поблагодарить их, что на протяжении года они были с нами. В преддверии прекрасного праздника, если вы ищете подарок для своего дорогого и близкого человека — мы приглашаем вас торговую сеть Изуми, мы подготовили шикарные боксы на любой вкус этим самым вы подчеркнете свою внимательность, любовь к своему близкому человеку».

Торговая сеть Изуми в преддверии новогодних праздников запускает грандиозный розыгрыш. При покупке от 50-ти тысяч тенге на протяжении трех зимних месяцев, каждый покупатель участвует в розыгрыше путевки в жаркие страны.

Адрес: магазин одежды IZUMY, проспект Байдибек би, 53.