Эксклюзивные модели женской обуви бренда FJOLLA только в Торговом Центре IZUMY

В ТЦ «IZUMY» презентуют турецкий бренд женской обуви высокого качества FJOLLA.

Каждая новая коллекция– это эксклюзивные модели, которые создаются с акцентом на комфорт и соответствие главным модным тенденциям.Оптимальное соотношение цены и качества -главное преимущество бренда на турецком и мировом рынке.

Нигора Боратова, руководитель магазина Izumy:

«Компания «IZUMY» уже 24 года на рынке и мы дарим не только радость у нас очень высокое качество и широкий ассортимент у нас есть премиальный бренд FJOLLA предназначенный для наших красавиц, которые будут выглядеть очень изящно на любом торжестве.Очень удобная колодка, высокое качество кожи и особое внимание уделяется деталям.Для тех , кто ценит здоровье своих ног мы можем предложить прекрасные модели от Clays и хотелось бы отметить наш личный бренд Silvio totti- здесь очень высокое качество пользуется широким спросом».

В ТЦ «IZUMY» представлен широкий модельный ряд эксклюзивной мужской обуви из натуральной кожи знаменитых брендов как Silvio Totti, Giovane Gentile и Enrico Marinelli. Стилисты «IZUMY» уверяют, что каждый мужчина с легкостью найдет обувь для любого случая, которая не только будет хорошо выглядеть, а еще обеспечит комфорт и необходимый уровень поддержки ног.

Нигора Боратова,руководитель магазина «Izumi»:

«В ТЦ «IZUMY» большое поступление высококачественной обуви нашего личного бренда Silvio Totti, обратите внимание на прекрасную модель для летнего сезона , здесь учтены все детали, высококачественная кожа и также обувь от Giovane Gentile и Enrico Marinelli.Наши постоянные клиенты приобретают от 5 до 10 пар этой обуви в одни руки».

В ТЦ «IZUMY»каждый покупатель найдет качественную и стильную обувь по доступным ценам, а профессиональные продавцы-консультанты всегда готовы выслушать запрос клиента и помочь определиться с выбором стилистики и цветовой гаммы, кроме того руководство «IZUMY» на регулярной основе радуют любимых покупателей проведением лотерей, бонусами и ценными подарками.

Адреса ТЦ Izumy:

пр. Байдибек би, 53 (микрорайон Нурсат);

улица Момышулы, 19;

улица Аскарова, 39.