В рамках фестиваля «Қымызмұрындық» состоялся конкурс на лучшее приготовление кумыса, выставка мастеров прикладного искусства, соревнования по национальным конным видам спорта.

В рамках программной статьи Главы государства «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» в Байдибекском районе Южно-Казахстанской области, с целью восстановления древних традиций прошел фестиваль «Қымызмұрындық».

Цель мероприятия — повысить интерес общественности к национальной культуре и традициям, воспитание у молодежи всех аспектов здорового образа жизни, а также продвижение ценностей кумыса — национального казахского напитка.

В национальном празднике кумыса приняли участие аким области Жансеит Туймебаев, депутаты областного маслихата, ветераны и интеллигенция области, председатели этнокультурных центров, а также блогеры и работники средств массовой информации.

Выступая на фестивале, глава региона поздравил всех с праздником и подчеркнул важность традиций.

Фестиваль «Қымызмұрындық» направлен на возрождение наших обычаев и традиций, а также является доблестным примером нашему подрастающему поколению. Это значит вернуться к нашим древним корням. Еще с древности лето у степного народа начиналось с открытия сезона доения кобылиц. Это было большим событием, на которое приглашались гости – родные и близкие, друзья и соседи. Угощение первым летним кумысом и пролитие напитка на землю в знак предстоящего изобилия было целым ритуалом. Кумыс разделяется на множество видов: уыз кумыс, жас кумыс, кунан кумыс, донен кумыс, бал кумыс и у каждого из них свой способ приготовления. Поздравляю вас с сегодняшним фестивалем», — сказал Ж.Туймебаев.

В рамках мероприятия прошел конкурс на лучшее приготовление кумыса, выставка мастеров прикладного искусства, соревнования по национальным конным видам спорта. В конкурсе приняли участие претенденты из 15 районов и городов области, победители были награждены специальными наградами и дипломами акима области. Представители всех районов и городов установили и украсили юрты, подарив гостям фестиваля праздничное настроение.