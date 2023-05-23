В Шымкенте прошел фестиваль выпускников JOO.KZ.

В мероприятии приняли участие представители высших учебных заведений страны, представители национального центра тестирования а также руководители платформы JOO.KZ. Это онлайн-платформа, благодаря которой выпускники могут поступить на грант. Теперь филиал школы открылся и в Шымкенте.

90% выпускников, которые прошли обучение на платформе JOO.KZ, после сдачи ЕНТ поступают на грант. Онлайн-платформа открылась в Казахстане три года назад и сейчас на ней обучаются больше ста тысяч человек ежемесячно. А оффлайн обучаются больше 1,5 тысяч школьников.

«Наши принципы — это осознанное и качественное образование. Мы готовим к ЕНТ с помощью умных алгоритмов, которые помогают выпускникам учить именно те темы, где у них есть пробелы. С момента основания компании JOO.KZ мы обучили 1000 выпускников. 992-ва из них получили гранты. Затем мы обучили 8500 детей, 8 000 из них получили стипендию», — говорит Нурасыл Икрам директор школы JOO High school.

На бесплатном фестивале для учеников городских школ, школьникам разъясняли нововведения в проведении единого национального тестирования. В фестивале приняли участие около двух тысяч учеников, им рассказали как добиться высоких баллов на тестировании и поступить на грант вместе с JOO.KZ.

«В прошлом году мы открыли школу в Шымкенте, сейчас у нас три филиала в Алматы, Шымкенте и Актау. В этом году мы планируем открыть филиалы в Шардаре и Атырау. Чему мы учим? Мы учим делать выбор. Чего хочет ученик, какой предмет ему нужен, какие есть пробелы? Мы формируем ученика как личность», — говорит Нургали Елшибек академический директор школы Joo High school.

В ходе фестиваля представители ведущих университетов страны организовали выставку и ответили на вопросы абитуриентов, касающиеся выбора профессии и вуза..

Адрес: г.Шымкент, пр. Байдибек би 14/1

Лицензия KZ31LAA00032623, выдана 14 сентября 2022 года