Гастрономический фестиваль проведут в Туркестане

Фестиваль проведут 22 марта с 12:00 до 19:00 на площади центра «Ұлы Дала Елы».

Более 20 лучших ресторанов и кафе города предложат национальные блюда, местные деликатесы и стрит-фуд.

Помимо еды жителей и гостей ожидает концертная программа, конкурсы по быстрому поеданию, мастер-классы местных поваров, развлекательные программы для детей.

Еще одной особенностью фестиваля является то, что в качестве бонуса бесплатно предложат гастро-карту GastroFest.

Эта гастрономическая карта содержит информацию о лучших общепитах города.

Владелец карты может посмотреть, где можно отведать самый вкусный в Туркестане плов, в каком ресторане готовят сладкие десерты.

Мероприятие позволит гостям духовной столицы прочувствовать колорит города и отведать коронных блюд Туркестана.