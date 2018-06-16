Спустя десятки лет в поселке Састобе отремонтировали Дом культуры.

Местный Дом культуры последние десятилетия находился в удручающем состоянии и настоятельно требовал капитальный ремонт. Но даже в таком неприглядном виде он продолжал работать. Несмотря на то, что клуб был запущен, местные жители своими силами поддерживали его как могли. Поэтому кружковая работа в клубе не прекращалась, в очаге культуры обучали игре на гитаре и других музыкальных инструментах. И все это бесплатно.

Теперь Дом культуры отремонтирован, здесь продолжили работу разные кружки, проводятся мероприятия местного масштаба. Установлены новая сцена, новое музыкальное оборудование и новые и удобные стулья. На реконструкцию дома культуры из бюджета было выделено 48 млн.тенге.

По словам састобинцев, теперь местный Дом культуры может проводить крупные концерты, собрания и даже приглашать известных артистов.

К слову, на сцене дома культуры в Састобе когда-то давали свои сольные концерты известные эстрадные артисты, такие как Макпал Жунусова и Роза Рымбаева.