Необходимости вакцинации против менингита — нет. В Южном Казахстане нет даже вакцины против этой болезни. Об этом сообщили представители регионального отдела охраны общественного здоровья на брифинге для представителей СМИ.

По мнению спикеров, эпидемиологическая ситуация с менингитом по всей стране остается стабильна. Вот почему санитарные врачи не считают необходимым делать прививки.

31 мая этого года утверждён комплексный план мероприятий по стабилизации заболеваемости менингококковой инфекцией. Уровень заболеваемости менингококковой инфекцией в республике не превышает порогового уровня, при которых необходимо введение карантина и проведение вакцинации населения.

С начала года в Южном Казахстане менингококковой инфекцией заразились 4 человека, двое из них — двухлетний и семилетний мальчик — погибли.

Напомним, что в стране с начала 2018 года с подозрением на бактериальную менингококковую инфекцию обратилось 593 человека, в том числе госпитализировано 213 человек. Диагноз «менингококковая инфекция» подтверждён 58 пациентам, из них дети до 14 лет — 20. На сегодня выписано 10 человек, 35 получают лечение. Зарегистрировано 13 случаев с летальным исходом, в том числе в Алматинской области — 4, Кызылординской области — 1, в Южно-Казахстанской — 2, городе Алматы — 6 человек. К сожалению, среди случаев с летальным исходом — 6 детей.

Исходя из ситуации, премьер-министр Бакытжан Сагинтаев призвал акиматы и министерство оперативно решать все вопросы, связанные в лечением заболевших менингококковой инфекцией.