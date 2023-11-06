Стартует дополнительная массовая вакцинация от кори

Вышло Постановление Главного государственного санитарного врача по профилактике кори в Туркестанской области, передает OTYRAR.

В нем говорится, что дополнительная массовая иммунизация будет проводится детям от 6 до 10 месяцев -29 дней

от 2 до 4 лет-11 месяцев 29 дней независимо от прививочного статуса против кори в плановом порядке. Применение вакцины против КПК начнется с 5 декабря 2023 года ;

«Детям от 2 до 4 лет 11 месяцев 29 дней независимо от статуса вакцинации против кори, в плановом порядке – дополнительная иммунизация детей данной категории после поступления партии вакцины против КПК- применение вакцины против КПК начнется с 5 декабря 2023 года.

Медицинским работникам и организациям здравоохранения, не имеющим профилактических прививок против кори, а также лицам, не привитым против кори в ходе предыдущей дополнительной массовой иммунизации против этой инфекции, проведенной по эпидемиологическим показаниям в 2019-2020 годах и с 2019 года по настоящее время. работникам и организациям здравоохранения, не имеющим профилактических прививок против кори, а также лицам, не привитым против кори в ходе предыдущей дополнительной массовой иммунизации против этой инфекции, проведенной по эпидемиологическим показаниям в 2019-2020 годах и с 2019 года по настоящее время»,-говорится в официальном сообщении.

При этом вакцинацию против кори 6-месячных детей будут проводить до стабилизации эпидемиологической ситуации по кори, детей от 2 до 4 лет 11 месяцев 29 дней и медицинских работников — с декабря 2023 года по январь 2024 года.

Напомним, марта 2023 года по сегодняшний день в нашем регионе зарегистрировано 984 случая подозрения на корь, из них у 360 диагноз подтвержден лабораторными и клиническими исследованиями. Из них 317 заболевших, т.е. 88,0%, приходится на детей до 14 лет. Высокий уровень заражения сохраняется.

Практически у всех больных заражение начиналось с симптомов ОРВИ: повышение температуры тела до 39-40°С, сухой кашель, отек глаз, общая слабость, снижение аппетита. Периодически на голове, лице и туловище больных появляются пятнисто-папулезные высыпания.​​​​

По возрастному составу, если заболевание чаще отмечается у детей до 4 лет, значительную ее часть составляют дети до 1 года, не достигшие возраста вакцинации.

Чтобы предотвратить заболевание необходимо:

— получить прививку от краснухи;

— часто проветривать помещение и проводить влажную уборку;

— избегать посещения людных мест;

— рекомендуется носить маску для лица.