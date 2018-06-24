Председатель Духовного управления мусульман Казахстана Серикбай кажы Ораз встретился с местными имамами в городе Шымкент.

Верховный муфтий прочел лекцию имамам и муллам Туркестанской области о внешности современных религиозных деятелей, об ответственности за труд, сущности и важности распространения религии и традиций, гармонии религии и светского общества, ислама и науки, о путях улучшения нынешней религиозной ситуации и т. д.

«Мы живем в открытом обществе, где информация и технологии развиваются быстрым темпом. Новость через короткий промежуток времени теряет свою значимость. Мы, религиозные деятели, должны жить вместе с этими процессами, которые требует от нас нынешнее время, и проявлять активность в добрых делах», — сказал Серикбай кажы Сатыбалдыулы.

Стоит отметить, что на лекции Главы духовенства, которая проходила в здании Ассамблеи народов Казахстана в Шымкенте присутствовали около 800 имамов и мулл.