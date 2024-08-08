Верховный муфтий посетил презентацию книги в Шымкенте

Познавательную историю, путь предков и национальный код начнут проповедовать в мечетях.

По словам главного муфтия Наурызбай кажы Таганулы, религия и традиции должны идти рука об руку. В этом должно помочь произведение «Бабалар ізімен», состоящее из трех частей.

Наурызбай кажы Таганулы, председатель духовного управления мусульман Казахстана, главный муфтий: «В этом труде была освещена история прихода в казахскую степь нашей благородной религии ислама, в обычаях нашего народа, обязанности шариата, которых придерживались наши предки, основы веры, а также мусульманские обряды».

Считающие «приветствие келин» или «ас» в память об усопших предках неправильным, не имеют права навязывать свою религию, говорит главный имам мечети «Сейтжан Кари». Ерсин Амре отмечает: книга «По следам предков» должна стать путеводителем, особенно для молодого поколения.

Ерсин Амре, главный имам мечети «Сейтжан Кари» в г. Шымкенте: «В настоящее время некоторые представители нетрадиционного течения пытаются сформировать среди населения неправильное представление о том, что путь, которому следовали наши предки, противоречит шариату. В этой же книге рассказывается о вкладе наших предков в исламское наследие и мировую исламскую библиотеку».

Произведение опубликовано под непосредственным контролем духовного управления, каждый вопрос подвергся тщательному анализу специалистов. Книги уже раздали в религиозные образовательные учреждения и библиотеки Шымкента.

Бахтияр Онербаев, руководитель управления по делам религий г. Шымкента: «В Шымкенте 93 мечети. Во все раздали книги. Передали издание и нашей крупной библиотеке имени Аль-Фараби и в другие библиотеки, которые у нас есть».

Специалисты говорят: книга «Бабалар ізімен» станет незаменимым инструментом в борьбе с представителями нетрадиционных религиозных течений, а значит меры по преемственности истинных мусульманских традиций будут усилены.