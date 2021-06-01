Аким города Шымкент Мурат Айтенов встретился с председателем Духовного управления мусульман Казахстана, Верховным муфтием Наурызбаем кажы Таганулы.

В ходе встречи аким города обсудил вопросы религиозной ситуации в городе, работу благотворительных мероприятий, мечетей.

В этом году при поддержке акима города 75 тысячам семей была оказана благотворительная помощь и при поддержке представительства ДУМК по городу Шымкент состоялось мероприятие «Рамазан қайырымдылық айы».

В целом, акиматом совместно с мечетями города проводится большая работа. Аким города отметил, что всегда готов оказать поддержку инициативам ДУМК, совместным мероприятиям.

Стоит отметить, в Шымкенте филиалом ДУМК зарегистрировано 89 мечетей. В медресе-колледже «Шымкент» параллельно работает мужское и женское отделения. Также 70 учеников в центре подготовки чтецов «Ықылас» при ДУМК, 40 — обучаются онлайн в частном благотворительном учреждении «Halifa Al-Nahaian Aqmeshiti».