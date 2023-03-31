Под палящим солнцем и в «обнимку» с поварешкой. Как постятся мусульмане

Рамазан-священный и благословенный месяц для мусульман. Настоящим духовным и физическим испытанием становится пост для тех, кто весь день по долгу службы находится у плиты. То же самое можно сказать и о водителях общественного транспорта, строителях и работниках коммунальной службы.

Повар Омар Кожанов постится второй год и всегда готовит вкусно, даже не пробуя приготовленное блюдо. Верующему в дни Рамазана разрешено есть и пить лишь после захода солнца. Обслуживать гостей в это время нелегко, но традиции важнее: персоналу на целый месяц приходится забыть об отдыхе. Гостей, которые специально приходят после заката на разговение, бывает так много, что вечером в кафе просто не остается свободных мест.

Омар Кожанов, повар:

«Сейчас кто постится, сам Аллах поддерживает, да и погода благоволит. В летний зной, бывает, хочется пить. Но ты ведь по желанию держишь Оразу и это учит тебя терпению. Я желаю, чтобы все ваши хорошие, добрые помыслы дошли до Всевышнего. Всем нам мирного неба».

С чувством голода и жажды справляются и строители. Нурман Садыков держит Оразу второй год и ни разу не попросил какого-то послабления у руководства.

Нурман Садыков, строитель:

«Жара, холод не имеет к Оразе никакого отношения. Пост соблюдается человеком по своему усмотрению за благодарность Творца. Ораза учит быть снисходительным к людям, милосердию. Ты духовно очищаешься».

Не мало тех, кто соблюдает пост и среди водителей общественного транспорта. Для Аразмета пост — это не только время воздержания от еды и воды, но и скверных мыслей, слов и поступков.

В Рамазан мусульмане должны совершить как можно больше благих дел, раздавать милостыню, читать Коран. Работать тем, кто держит пост, не запрещается.

Бактыбек Рыскулов, наиб-имам мечети «Сауле»:

«Держащим Оразу работникам коммунальных служб, всем кто работает на благо народа, воздастся. Самое главное, не навреди и не делай больно другим. Старайтесь делать добро».

И хотя всё больше людей соблюдают пост, истинные цели священного месяца понимают далеко не все. Часть, к примеру, держит пост в первую очередь для того, чтобы похудеть, а вовсе не с духовными целями.

Бактыбек Рыскулов, наиб-имам мечети «Сауле»:

«Месяц Рамазан — это духовное очищение, это воспитание себя. В этом месяц в первые 10 дней Аллах посылает особую милость, вторые 10 дней – прощает все грехи и проступки. И последние 10 дней – освобождает человека от огня Ада».

Пост у мусульман в этом году закончится 20 апреля. Завершится священный для мусульман месяц, впереди один из самых главных праздников в исламе – Ораза Айт.