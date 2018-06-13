В последние дни Святого месяца Рамазан продолжаются благие дела. В специализированном доме ребенка г. Шымкента прошло праздничное мероприятие бесикке салу.

Пятеро воспитанников данного учреждения приобрели дом в виде колыбели. Собравшиеся на торжество пожелали детям счастья и обретения семьи. Ветеран здравоохранения Сауле Баратовна с большой осторожностью и ответственностью укладывает трехмесячную Севиль в колыбель-качалку: «Пусть будет твоя жизнь счастливой, крепкого здоровья и удачи во всем».

Честь положить в бесик брата-близнеца Севили — Султана выпадает работнику библиотеки имени Пушкина Баян Избасаровой.

Баян Избасарова, работник библиотеки: «Бесик-колыбель для ребенка — дом, в котором ему будет очень удобно. Он сух и сон его спокоен. Еще одна его особенность в том, что ребенок в безопасности. Он не выпадет».

Трехмесячного Мейиржана Сарсенхана, родившегося в День весеннего равноденствия — 21-го марта, первый раз кладут в колыбель сотрудники телекомпании «Отырар TV».

Праздничная церемония бесикке болеу проводится в рамках проекта «Как дома».

Салтанат Сакыбаева, главный врач специализированного дома ребенка г.Шымкента: «Проект «Как дома» открывает большие возможности для развития наших детей. Если раньше дети были разделены по возрасту, дети-инвалиды воспитывались отдельно от здоровых детей, то теперь ситуация изменилась.

По пилотному проекту ОФ «Ана үйі» дети воспитываются как в полноценных семьях. У нас воспитывается 80 детей. В ходе реализации проекта 20 детей обрели семьи, 4 попечителей. У нас есть группа «Үміт»-«Надежда», там есть 26 детей. Мы не теряем надежду, что они приобретут родителей. В наших сердцах для каждого из них есть место».

Традиционный казахский обряд сегодня провели пятерым воспитанникам шымкентского дома малютки. Это торжественное мероприятие устраивают, когда младенца первый раз кладут в «Бесік» — колыбель-качалку.

У казахов «бесік» считается золотым гнездом младенца, и обряд «Бесікке салу» — является одним из самых значимых и почитаемых. В Доме малютки этот праздник получился особенно трогательным, ведь большинство детишек никогда не видели своих мам и пап. Ласку, заботу и нежность им ежедневно дарят педагоги, а сегодня теплые объятия достались малышам от приглашенных гостей.

Шынар Оразова