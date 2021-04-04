В Шымкенте стражи порядка въехали на «Бесик той», который проходит в кафе «Арбуз» по улице Торекулова.

Об этом один из жителей, который заметил сильный шум музыки и увеличение количества машин, сообщил полицейским по каналу «102». В отношении нарушителей ограничительных мер собран материал, направлены документы в Управление санитарно-эпидемиологического контроля Аль-Фарабийского района для привлечения их к ответственности по статье 425 кодекса РК об административных правонарушениях, сообщает ДП Шымкента.