Выпускник школы скончался от менингококковой инфекции в Шымкенте. Какой формой вируса был заражен молодой человек, пока не ясно, сообщило 24.kz

Известно только, что он был доставлен в городскую инфекционную больницу, однако спасти его не удалось. Отметим, что молодой человек готовился к Единому национальному тестированию, которое должен был сдавать уже на следующей неделе.

Областное Управление здравоохранения готовится выступить с официальным заявлением перед журналистами.

Вместо брифинга, пресс-служба облздрава ЮКО распространила сообщение:

«15 июня 2018 года в 06 часов 25 мин. в реанимационное отделение Шымкентской городской инфекционной больницы поступил больной 2000 г. рождения с предполагаемым диагнозом «менингита». В 07.часов 05 мин. поступивший пациент умер. Материалы, взятые на основании предварительного диагноза инфекционного менингита будут исследованы, и по результатам исследования будет выставлен окончательный диагноз».