Жители шымкентского массива «Орманшы» опасаются, что могут остаться без жилья. Якобы их дома несколько лет назад были незаконно возведены на территории лесного хозяйства. Теперь эти участки земли пытаются отсудить в пользу государства. Люди же уверяют, что они правомерные собственники, передает astanatv.

В 2007 году Ермак Сагымбаев купил в жилом массиве «Орманшы» дом за 30 тысяч долларов. 11 лет он проживает здесь с тремя детьми и женой. Несколько месяцев назад к мужчине пришли чиновники и заявили, что земля, на которой построен дом принадлежит лесному хозяйству. С тех пор начались судебные процессы. Ермак Сагымбаев говорит, что представил все правоустанавливающие документы на собственность. Но решение суда было не в его пользу — жилье снести, участок передать Лесхозу.

Ермак Сагымбаев, житель массива «Орманшы» г. Шымкент: «Первый суд в Каратауском районном суде был. Они вынесли решение освободить дом. Потом я подал на апелляцию, и там такое же решение вынесли. У меня ведь все законные документы на руках, и даже документы земельного кадастра. Они куда смотрят? У меня нет второго дома».

Лесхоз пытается отсудить в жилом массиве еще 5 домов с участками. Они якобы тоже, принадлежат государственному учреждению. Но жители утверждают, что в 2007 году покупали здесь земли на законных основаниях, строили дома, оформляли их, и платили налоги. По словам местных жителей, участки в те годы выдавались с разрешения Сайрамского районного акимата.

Гаухар Кожабекова, жительница массива «Орманшы» г. Шымкент: «19 марта у нас был первый суд. Тогда выяснилось, что документы наши в порядке. Потом чиновники сказали, что больше не будут предъявлять нам претензии. Но вчера опять пришла повестка в суд. Опять по этому же делу. Я до этого ходила к заместителю акима города, Жанбосынову. Он меня заверил, что с документами у меня все в порядке».

Однако, в отделе земельных отношений Шымкента заявляют об обратном, мол, документы на имущество оказались поддельными. Выяснилось также, что при оформлении госактов произошла накладка. То есть чиновники Сайрамского района предоставляли один земельный участок сразу двум землепользователям. В данном случае — лесному хозяйству и жителям жилого массива.

Бахыт Омарханов, заместитель руководителя отдела земельных отношений г. Шымкент: «Данные земельные участки были предоставлены в Сайрамском районе. При переходе в город должны были заменить госакты. Они обращаются через ЦОН в кадастр. Кадастр присылает городской кадастровый номер и выдает новые документы. Здесь произошла накладка просто».

По чьей вине?

По вине кадастра. Потому, что учет и ведение кадастра за ними по Закону закреплено.

Бахрамбек Талибжанов, корреспондент: «Почему произошла накладка при оформлении документов, нам так и не удалось выяснить. Представители областного департамента земельного кадастра пока воздержались от комментариев. Чиновники заявили, что им нужно время, чтобы поднять архив и заново изучить этот вопрос. А тем временем стало известно, что в отношении «земельных» чиновников Сайрамского района и экс-акима назначены следственные действия».