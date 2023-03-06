Прокуроры помогли женщине вернуть земельный участок

Несколько лет назад женщина приобрела участок, построила на нем дом, а после выяснилось, что у земли есть другой владелец и продали ее незаконно.

Суд постановил участок Гулжаухар Кабылбековой изъять, а дом снести. Четыре долгих года женщина воевала за дом. Помогли ей лишь представители надзорного органа Енбекшинского района. В результате дело пересмотрели — землю и дом оставили в собственности женщины.

«Я бегала четыре года, решением суда вынесли постановление лишить меня земли и дома. После я зашла к прокурору Енбекшинского района. Оказывается, я не знала закона и мне помогли. Они сопровождали меня везде, решили все в мою пользу», — рассказала Гулжаухар Кабылбекова жительница г. Шымкента.

В прокуратуре третьего мегаполиса призывают горожан при необходимости обращаться к прокурорам района.