Сельчане Тюлькубасского района возмущены, что земли вокруг поселка раздают под бизнес

У жителей села Тастумык, Тюлькубасского района, возник конфликт с местными предпринимателями. Яблоком раздора стала земля, которую, по мнению сельчан, руководство сельского акимата передало бизнесменам. Окончательную точку в конфликте жители села попытались поставить на народном сходе.

«Я живу в этом поселке уже больше 57 лет. И вот такого бардака, как в данный момент, лично я не видела», — говорит Вера Шевченко, жительница села Тастумсык Тюлькубасского района.

Жители села Тастумык на народный сход собрались с одной общей целью — вернуть себе местные пастбища. Сейчас на них хозяйничают местные предприниматели, но сельчане уверены, что земля досталась им незаконно.

«Нету никаких пастбищ, все продали. Ни воды, ни арыков нормальных, ни столбов, ни цветов. Все продали в деревне. Наш аким нам не соответствует. Поливные земли все попродавал, горы все попродавал, пастбища — все продал, а сейчас пастбище, вы видели, гонят скотину на пастбище, через трубы коровы лазают, спины ломают, ноги ломают. На следующий день пьют эту грязную воду, а мы, после этого, кормим своих детей», — возмущается жительница села Зарина Ишигова.

«По земельному кодексу, от этого канала на каждую сторону было по 6 метров. Это было раньше, сейчас поболее. Вот сейчас пройти да, в ту сторону, у нас бараны, у нас телята дохлые, у нас птица, у нас весь этот мусор», — поддерживает Вера Шевченко.

О раздоре среди местных жителей руководители районного акимата знают, но решать проблему не торопятся. А всё чаще звучащие требования сельчан об отставке акима села даже не рассматривают. Ничего определённого чиновники не говорят и о принадлежности пастбищ, лишь обещают проверить, насколько законно используется земля.

«Земли были выданы под ведение подсобного хозяйства. Мы проверим их использование. Объекты, на которых ведется строительство, мы приостановим», — пообещал заместитель акима Тюлькубасского района Марат Жанесен.

Самого акима села, Кайрата Сарсембаева, на встрече с населением не было, как объяснили сотрудники акимата, он отъехал на два дня по семейным обстоятельствам. Но по телефону на связь вышел. И судя по ответам, он не в курсе местных настроений.

«Земли у арыка были выданы согласно конкурсу с участием комиссии. А в общем пастбищных земель у нас достаточно. А то, что требовали моего ухода… Ну есть, наверное, пара человек, которые так сказали», — рассказал своё видение ситуации Кайрат Сарсембаев, аким села Тастумсык Тюлькубасского района.

Местным жителям часто приходится слышать что жизнь наладится и проблемы будут решены, но люди уже не верят обещаниям и настаивают лишь на одном — смене сельских руководителей.

«Мы погибающий аул, аул, да. Хотя, у нас трасса международного уровня. Все проезжают у нас здесь. У нас раньше что-то было, сейчас ничего абсолютно нет. Мы погибаем, понимаете? А аким, что аким только говорит… дайте мне до пенсии доработать, и я уйду», — рассказала Вера Шевченко, жительница села Тастумсык Тюлькубасского района.

«Аким села, не работает. Его подчинённые тоже не работают. И это не только мое мнение, это стопроцентная гарантия. Если бы он работал, то не сидел бы в кабинете, а закрыл бы его и с утра до вечера ходил бы по селу и смотрел, что где и как можно исправить», — возмущается Ергали Токашев, житель села Тастумсык.