Жители Шардары потеряли покой из-за соседства с карьером

Карьер в самом центре Шардары пугает местных жителей.

Тяжелая техника орудует на территории бывшего комбината строительных материалов, который долгие годы простаивал. Грохот грузовиков ежедневно мешает местным жителям. Пугают и размеры ямы.

«Мы не можем спокойно спать. Днём и ночью тут копают, шумят. Уже яма слишком глубокая, а рядом школа. Мы боимся, что дети туда упадут», — говорит Калима Калаубаева, жительница г.Шардары.

«Я раньше здесь на заводе работал. Когда-то на этом месте располагались цеха, а сейчас как после бомбежки. Уже очень глубокая и большая яма. Отсюда они берут песок, щебень и продают в Шымкенте, Туркестане«, — говорит Оналбай Жайлаубаев, житель г.Шардары.

Неприятное соседство мешает всем. Вот только акимат разводит руками, мол, сделать ничего не можем. Эту землю в 2013 году они отдали предпринимателю в аренду.

«Данный земельный участок решением акима города в 2013 году был отдан под выкуп на сумму 31 миллион 992 тысячи тенге. Но выплата государству не произошла, налоги не платят. Однако здания они начали разрушать и работы продолжаются», — говорит Ережеп Бекет, аким г. Шардары.

По словам акима, дошли они уже до суда. Но пока все тщетно. Люди говорят, что не могут они всё это время свободно дышать и спокойно спать. Поговорить с предпринимателем нам не удалось. Его адвокат тоже отказался от комментариев.