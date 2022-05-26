В Туркестанской области не хватает пастбищ

С дефицитом пастбищ столкнулись жители Ордабасинского района Туркестанской области. Многочисленные обращения к властям оказались безрезультатны, люди обратились к журналистам.

Мест для выпаса скота совсем не осталось, возмущены жители Ордабасинского района. Все пастбища переданы в частные руки, передает OTYRAR. Те же, кому не посчастливилось обзавестись собственным выпасом, вынуждены содержать скот дома, закупая далеко недешёвый корм.

Жусип Ахметов, житель Ордабасинского района:

«Простым людям жить стало невозможно. Погонишь скотину на луг, кто нибудь возмущается, нельзя здесь пасти это моя земля. Идёшь в другое место, оттуда тоже гонят. Не знаем куда идти, поэтому приходится покупать корм, а это очень накладно. Посчитайте сами — отруби покупаем по 100 тенге, по 150 пшеницу, по 100 кукурузу. Устали думать как жить дальше».

Жители Шубарского аульного округа, лишённые пастбищ, жалуются и на дефицит питьевой воды. Подаётся она только когда есть электричество, а это происходит один раз в два дня.

«Делать нечего. Вот так собираем воду в бочки, потом кипятим, чтобы внуки пили. У нас свет и вода пропадают одновременно. Если сильный ветер или идёт дождь, мы остаёмся без этих коммунальных услуг. Так и живём без воды», — говорит местный житель.

Аким сельского округа советует запастись терпением. Правда, конкретные сроки так и не назвал.

Ардак Талдыбаев, аким Шубарского аульного округа Ордабасинского района:

«Со временем станет лучше, постепенно проблема будет решена. Когда поменяется ситуация определённо я сказать не могу. Всегда же бывают технические причины. Вчера был сильный ветер и это отразилось на энергоподаче. А вода у нас привязана к электричеству. Нет света, нет и воды».

Жители сельского округа ждать не намерены и предупредили акима, если ситуация в ближайшее время не изменится, люди будут обращаться за помощью к главе государства.

Данияр Худайбергенов