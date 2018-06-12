Жители приграничного с Узбекистаном поселка Жибек жолы (бывшая Черняевка ) в Сарыагашском районе считают себя гражданами обеих стран .

У женщин поселка день расписан с самого утра, все по распорядку: подоить корову, налепить тезек, проводить супруга на работу и накормить детишек. Оралманы из Узбекистана живут в поселке уже 7 лет. Переехали вовсе не потому, что плохо было в Узбекистане, а просто зов предков потянул домой, в родной Казахстан. Но уезжать далеко от Ташкента не хотелось. Решили купить дом у границы.

«По приезду сюда у нас была только земля, мы строились потихоньку, жили потихоньку. От границы до Ташкента около 18 км, ездили туда, строились тут. Жили в юрте, но теперь, слава Богу, все хорошо. У нас есть корова, пять баранов и куры. В акимате обещали провести нам газ, воду.

Долгое время сидели без света, теперь все есть. Детишки подрастут, мы отправим их учиться, чтоб получили то, что мы пропустили. На границе жить нам спокойно, мы особенные и терпеливые», — рассказывает Гульбану, жительница поселка Жибек жолы.

Жить на границе с Узбекистаном, рассказывают, стало легче, теперь проезд открыт. Можно за 15 минут пройти границу и побывать по своим делам в Ташкенте. По ценам разницы, говорят, особой нет. Если, конечно, ты не решил покупать мебель и авто.

В основном жители поселка занимаются сельским хозяйством и стройкой. Набирают бригады молодых ребят из Ташкента, берут строительные объекты, занимаются отделкой домов, строительством.

«В Ташкенте за эту работу мы получим меньше денег. Но сейчас там ситуация лучше стала, работа тоже есть, сейчас закончим объекты и уедем домой. Здесь у нас тоже дом. Казахи наши братья, я так считаю. Нам, простым жителям, эти границы не нужны», — говорит приезжий строитель Дильшод Тахиров.

В начале 90-ых началось возвращение этнических казахов в Казахстан. Оралманы ехали из разных стран мира, большой поток пришелся на Узбекистан. В основном оралманы стали селиться на юге ЮКО: в Сарыагашском и Казыгуртском районах и Шымкенте. Жители по сей день занимаются сельским хозяйством и земледелием.