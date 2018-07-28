В этом году, 28 июля, Россия 9-й раз отмечает официальными мероприятиями День Крещения Руси, событие, которое имело место 1030 лет назад и оказывает сильное влияние на православный мир по сей день.

Русь крестилась и стала православной в 988 году. Новую веру Киевский князь принял от могущественной и влиятельной на то время Византии, несмотря на то, что мать доблестного князя собирателя земель русских Святослава и бабка Владимира Великого княгиня Ольга была крещенной по восточному обряду.

Был заключён важный договор между Киевом и Константинополем, скрепленный брачными узами Владимира с Анной (византийской принцессой). Христианская вера за несколько веков вытеснила язычество, встречая сопротивление среди староверов, и заняла свое почетное место среди народных масс. Приход единоверия предопределил дальнейшее направление культурного и цивилизационного развития державы, ознаменовав начало новой эры в истории Руси. С того момента начали строиться храмы, просветительские библиотеки, школы, в которых народ обучали грамоте, основано множество святых и почитаемых доныне мест.

Православные Шымкента тоже могут принять участие в празднике. Так в храме Казанской Иконы Божьей матери 28 июля в 08:30 пройдет торжественная литургия, посвященная князю Владимиру.

В Свято-Никольском кафедральном соборе торжественная литургия начнется в 09:00.