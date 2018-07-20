Общественница рассказала о своих мыслях по поводу убийства фигуриста.

Общественный деятель Аружан Саин высказалась о смерти фигуриста Дениса Тена. В своем instagram глава благотворительного фонда опубликовала трогательную речь о жизни фигуриста, сообщает Zakon.kz.

«Денис Тен. Светлый, мудрый, пронзительный и такой чистый душой. Почему он такой? Был. Мама и папа дали дорогу его таланту, безумному трудолюбию, и его огромной любви. Любви к Миру, к Жизни, к Людям, которую он реализовал, пронес через свое, как сегодня оказалось короткое Время через спорт, который проходя через сердца таких спортсменов как Денис — становится искусством. Он с детства любил фигурное катание, занимался, старался. У него не было возможности стать тем, кем он хотел стать – в Казахстане. И родители, не взирая ни на какие трудности, сделали все, чтобы Денис учился у тренеров за рубежом. Для чего? Чтобы представлять и прославлять Казахстан. Свою Родину. Которая его не уберегла», — написала Саин в социальных сетях.

Также общественник попыталась оправдать поступок убийц Дениса. По ее словам, это были дети, за которыми не следили родители и не смогли им дать необходимых навыков и талантов для саморазвития. Она отметила, что у детей просто не было шанса стать людьми благодаря честному труду.

«Они. Молодые, скорее всего парни. Воры, которые зарезали человека ради… ради пары автомобильных зеркал… Это вчерашние дети, у родителей которых не было возможности, а может и желания искать в своих детях искру, талант, способности. И рядом не было спортивной школы, катка, музыкального кружка, куда бы дети ходили бы сами. А если были – то платные. Откуда деньги? Пусть растут так, думали родители. Главное же – прокормить. Они росли на улице, где свои правила, где круто – это не медаль или умение, а сила и понты. Может быть, чтобы подарить своему ребенку модный телефон родители даже… брали кредиты, вместо того, чтобы учить ребенка добиваться всего своим трудом… и думали, что вот – школу закончит – станет человеком. А нет… Не станет. Они же не виноваты, что кроме школы детям некуда пойти, нечем заняться, не у кого учиться. Учиться – быть человеком», — добавила Саин.

Саин также отметила, что таких, как нападавшие на Дениса, все еще остается очень много.

«А выросли они не одни такие! Выросли поколения запущенных, никому не нужных вчерашних детей, которые идут в криминал, прыгают с крыш, выбрасывают младенцев в туалеты. Которые не научены ничему, кроме ЕНТ, или вообще не дошедшие до ЕНТ, выпущенные из системы после 9 класса. Теперь они взрослые. Те, кто не научился ничему. Не научился верить в себя. Добиваться… трудиться. Мечтать. Они не испытывали чувства удовлетворен», — сделала вывод общественник.