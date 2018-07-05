Больше семи тысяч человек в этом году планируют переселиться из южных регионов Казахстана в северные. Об этом сообщили представители Министерства труда и социальной защиты населения, передает 24.kz

Как отметили сотрудники ведомства, для семей будут строить дома и всячески помогать на новом месте. Новых жителей СКО трудоустроят как на частные предприятия, так и в бюджетную сферу.

Некоторые из них смогут получить гранты на открытие бизнеса в сельском хозяйстве. Как подчеркнули спикеры, число желающих поменять место жительства растет с каждым годом. Кроме того, министерством решается вопрос по распределению людей рабочих профессий по стране.

Сейчас специалисты создают национальную систему прогнозирования потребности трудовых ресурсов. Программа рассчитана на ближайшие три года. Так, на север страны будут переезжать в среднем 1000 семей в год.

Мадина Абылкасымова, министр труда и социальной защиты населения РК: — Мы ведем работу по прогнозированию с учетом нового притока рабочей силы на рынок труда, а также с учетом высвобождающейся рабочей силы. В целом по специальностям наблюдается большой спрос, прежде всего, на технические специальности, инженерные специальности, IT-специалисты. Кроме того, появился спрос на новые профессии, которых не было в реестре образовательных программ.