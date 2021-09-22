В Павлодарскую область отправилась 30 жителей Туркестанской области.

Цель – посетить села Павлодарской области, в которые можно переселиться в рамках программы «Еңбек», ознакомиться с тем, какая там жизнь. Эта инициатива реализуется филиалами партии в Туркестанской области и местными центрами занятости. Частный предприниматель, общественник Жанабай Агабеков за свой счет предоставил автобус и выступил спонсором поездки.

Первым делом желающие начать новую жизнь на новом месте собрались в Сарыагашском районе. Заместитель акима Сарыагашского района Бакытжан Полатов и первый заместитель председателя Сарыагашского районного филиала партии «Nur Otan» Кудирет Кыстаубаев пожелали всем удачного пути.

Такое же мероприятие было организовано и в Сайрамском районе. Секретарь Сайрамского районного маслихата Шамхат Халмурадов и первый заместитель председателя Сайрамского районного филиала партии «Nur Otan» Алмас Абдикадиров остановились на значимости реализации программы «Еңбек», проинформировали сельчан о том, как в ней можно принять участие. Предприниматель Жанабай Агабеков сообщил, что переселившимся из южных регионов в северные будет оказана государственная поддержка, и самое главное — трудоспособных членов семьи обеспечат работой, переселенцам помогут и с жильем.

В целом сегодня из Туркестанской области в путь выехали 30 граждан. В частности, из Жетысайского района – 2, Келесского – 3, Сайрамского – 8, города Арыси – 2, Ордабасинского района – 6, Сарыагашского – 6, Мактааральского – 1 и Казыгуртского района — 2 гражданина. Проезд и место проживания для них бесплатны. Граждане посетят аулы, своими глазами увидят, как обустроена там жизнь. Если им понравится, то в скором времени они туда переедут.

С начала 2021 года по программе «Еңбек» из Туркестанской области в северные регионы переселились 412 семьи или 1792 гражданина. По словам первого заместителя председателя Туркестанского областного филиала партии «Nur Otan» Бейсена Тажибаева, работы по разъяснению внутренней трудовой миграции будут продолжены. Во всех городах и районах организованы Дни открытых дверей по вопросам информирования о программе «Еңбек».