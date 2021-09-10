В городе Арысь городским филиалом партии «Nur Otan» совместно с Центром занятости населения в рамках государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы «Еңбек» проведен День «Открытых дверей» по вопросам переселения в северные регионы.

В День «Открытых дверей» для жителей города выступили директор Центра занятости Шарбактинского района Г.Смаилханова и аким Галкинского сельского округа Д.Нурсеитов, которые возглавили специальную делегацию из Павлодарского региона.

Были озвучены вопросы поддержки и вакансии со стороны государства гражданам и семьям, переехавшим в северные регионы.

В результате агитационной работы 10 семей из города Арысь выразили желание переехать.