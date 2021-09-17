В Шымкенте прошла ярмарка вакансий.

Безработной молодежи предложили более 9 тысяч вакансий. На работу приглашают не только шымкентские работодатели. Чиновники Павлодарской области агитируют переселяться и обживать север, обещают создать необходимые условия.

Гульноза Сабурова, мама двоих детей, в декрете, но ищет работу на ярмарке вакансий. До декрета она работала медсестрой, сейчас хочет попробовать себя в качестве кассира одного из супермаркетов города.

«Я была подписана на инстаграмм центра занятости, вчера увидела объявление о ярмарке, и так как я сижу в декрете, решила найти себе временную работу с удобным графиком. Когда устроюсь на работу, муж будет помогать с детьми. Сейчас хочу либо устроиться кассиром, либо няней в садике, чтобы можно было и одновременно со своими детьми быть вместе. Ищу работу с зарплатой примерно в сто тысяч тенге, думаю мне помогут», — говорит Гульноза Сабурова.

На ярмарке можно найти работу и на Севере страны с зарплатой до семисот тысяч тенге. Представители Павлодарской области объясняли, как проводится обеспечение работой южной молодежи на севере. Условия простые, главное иметь диплом о высшем образовании.

«Первоначально они когда прибывают, то со стороны местных исполнительных органов регионов прибытия, предлагают им полностью жильё, говорят где можно расселиться, где можно трудоустроиться, детей обустроить в школы, садики, после этого они только переезжают. Среднемесячная заработная плата в Павлодарской области 170 000 тенге, а максимально, у нас например механизаторы требуются, если вы высококвалифицированный механизатор, то можете получить 600-700 тысяч», — говорит руководитель отдела миграции управления координации занятости социальных программ Павлодарской области Меруерт Есембаева.

Около 50 учреждений-работодателей предлагают более 9000 вакансий на постоянные и временные рабочие места в рамках государственной программы «Еңбек». Организаторами ярмарки являются управление занятости и социальной защиты и молодежный центр города.

«В дальнейшем мы планируем провести такие же ярмарки, будем предлагать вакансии для безработной молодёжи, для безработных жителей города Шымкента, именно в отдаленные массивы города», — говорит Майя Алибжанова, руководитель отдела пресс- службы центра занятости населения.

Ярмарка проходит ежегодно и с начала года более 18 тысяч шымкентцев нашли работу.

Коркем Усибалиева