Жизнь простой девушки из Шымкента Назимы кардинально поменялась благодаря шоу «Песни», на котором ее заметил известный рэпер Тимати. Благодаря свалившейся известности, про Назиму «вспомнил» даже ее экс-супруг. Об этом она рассказала изданию Comode.

Девушка всегда открыто говорила о своей личной жизни. Она не скрывает, что разведена и одна воспитывает маленькую дочь.

Недавно Назима рассказала, что после успешного финиширования в проекте «Песни» на связь с ней пытался выйти экс-супруг, который раньше практически не интересовался ее делами и жизнью дочери.

Певица говорит, что ненадолго приезжала погостить в Шымкент. В тоже время в соцсетях к ней в друзья пытался добавиться бывший муж. Назима отказалсь принимать дружбу таким образом.

После этого, рассказывает певица, экс-супруг написал SMS-сообщение ее брату с просьбой сообщить номер телефона Назимы. Девушка отмечает, что при этом у них с бывшим мужем практически одинаковые номера мобильников.

«Ну и все, и пока тишина. Видимо, он так хотел встретиться с дочкой», — резюмирует певица.

Напомним, недавно Назима выпустила свой первый клип.