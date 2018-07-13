В Youtube распространяется фрагмент программы украинского журналиста Дмитрия Гордона, где упоминается ранее неизвестный широкому кругу казахстанцев эпизод из жизни Первого секретаря ЦК Компартии Казахской ССР Динмухамеда Кунаева, передает ИА «NewTimes.kz».

Дмитрий Гордон — известный украинский журналист, телеведущий, политик. Ему 50 лет. В свою программу «В гостях у Гордона» он приглашал легендарных личностей. Среди них был и бывший следователь по особо важным делам при генеральном прокуроре СССР Владимир Калиниченко. В 70-80-х годах прошлого столетия при одном только упоминании его имени содрогались секретари обкомов, министры и всесильные члены Политбюро, именно от его выводов тогда зачастую зависела политическая ситуация в Советском Союзе.

Владимир Калиниченко неоднократно был гостем программы Гордона. И про бывшего коммунистического лидера Казахской республики он тоже рассказывал не раз.

В своем интервью, опубликованном в 2015 году, он поведал о громких расследованиях, которыми он занимался, связанных с коррупцией на просторах СССР, и, наряду с другими коррупционерами советских времен, Владимир Калиниченко вспоминал и Кунаева. Рассказал о том, что Кунаев был взяточником, поэтому Калиниченко находился в шаге от того, чтобы его арестовать.

Приведем отрывок из этого интервью.

«В 87-м году, когда Узбекистан уже был на слуху, я по поручению генерального прокурора СССР Александра Михайловича Рекункова выехал в Казахстан для расследования злоупотреблений в системе автомобильного транспорта (потом это дело переросло в аресты крупных партийных руководителей).

И вот первая встреча с Динмухамедом Ахмедовичем Кунаевым.

Он мне сказал: «Владимир Иванович, я о вас наслышан, но хочу сразу вам заявить: Казахстан — это не Узбекистан, здесь такого не будет».

… Через Геннадия Васильевича Колбина, к тому времени возглавившего Компартию Казахстана, я поставил вопрос об аресте Кунаева и получил от Горбачева добро. Как мне передал Колбин, Михаил Сергеевич сказал: «Если Калиниченко уверен, пусть арестовывает»», — начал свой рассказ бывший следователь.

Как пояснил Владимир Калиниченко, чтобы не вызвать лишний ажиотаж, было решено допрос провести не в здании прокуратуры, а дома у Кунаева. С собой он взял Юрия Сидоренко, следователя по особо важным делам прокуратуры Украины.

«В комнате возле Кунаева сидела его лечащий врач. Сначала я подумал, что старик немножко блефует, но когда увидел, что буквально через каждые 10 минут ему делают уколы, понял: передо мной действительно тяжелобольной человек. Если в этом состоянии я его арестую и дело не дойдет до суда, а он умрет, допустим, на стадии предварительного расследования, из Кунаева сделают мученика…

Он же был национальным героем (и по сей день остался в памяти благодарных казахов заслуженным человеком), и его смерть в Лефортово могла стать предметом политических спекуляций.

Поэтому от ареста я отказался. Причем он понимал всю реальность происходящего.

Когда Юра закончил писать протокол, я протягиваю Кунаеву протокол допроса: «Димаш Ахмедович, вам нужно здесь расписаться».

У него руки ходуном ходят.

«Сынок, — спрашивает, — я обвиняемый или кто?».

«Димаш Ахмедович, — говорю, — я допросил вас в качестве свидетеля».

Он: «Ты меня не обманываешь?».

«Нет. Вот посмотрите, это бланк допроса свидетеля. Внизу — предупреждение об ответственности за дачу ложных показаний».

Естественно, я поставил ему конкретные вопросы: «Тогда-то, в такое-то время получали ли вы взятку в таком размере, в таком, в таком, в таком?»…

На все вопросы он отвечал: «Нет».

Гордон спросил у своего собеседника: «Он встретил вас при параде, с орденами, со звездами?»

«Нет — в домашней одежде, в рубашке», — ответил Калиниченко. И начал рассуждать о том, что система меняет людей и надо к этому относиться с пониманием:

«Кунаев очень умный человек и всегда производил на меня благоприятное впечатление, но, видимо, стал заложником системы отношений, которая складывалась в Советском Союзе в 60-70-е годы. К этому нужно было относиться с пониманием, а не рвать и метать: мол, все поголовно взяточники. Важно понять, чем были вызваны изменения в поведении людей. Почему человек, в молодости честный, нормальный, на каком-то этапе жизни трансформировался и становился казнокрадом и взяточником, как, собственно, вырастала система взяток».