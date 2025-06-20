Казахстанца арестовали за скандальный пранк

В соцсетях появилось видео, где молодой человек с беременной спутницей на показ устроил конфликт с женщиной-дворником. Он сделал ей замечание, бросил мусор на тротуар и насмехался. Женщина не сдержала слёз. Позже выяснилось, что это был пранк.

Молодой человек извинился и вручил дворнику деньги. Но пользователи соцсетей поступок не оценили. Психологи говорят, нередко стремление к хайпу переходит грань уважения.

«Это черный пиар что меня узнают, меня как личностью узнают: хорошо это или плохо, но меня узнали. То есть человек, который хочет каким-то путем обратить на себя внимание», — говорит психолог Гульнар Айтжанова.

Поступок блогера резко осудили коллеги по цеху. И напомнили о «культуре отмены», которая всё чаще применяется к авторам сомнительного контента. По их мнению, творчество должно не шокировать, а вдохновлять и нести ответственность перед аудиторией.

Не оценили поступок блогера и в полиции. Мужчину арестовали на 10 суток за мелкое хулиганство.

Евгений Яворский, адвокат: «Эти пранкеры делают вызов обществу своими действиями. Здесь хулиганство присутствует, однозначно, а если, например, кому-то машину подожгут или у кого-то сердце остановится, то можно и более серьезные вещи ставить».

Между тем в полиции напомнили, что наказание за пранк может быть не только административным, но и уголовным. Перед тем как снимать видео ради лайков, стоит задуматься, не ранит ли это чьи-то чувства и не повлечёт ли за собой материальный ущерб.