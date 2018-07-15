Описание ладони и характера:
Земля
широкие, квадратные ладони и пальцы, толстая и грубая кожа румяного цвета; длина ладони равна длине пальцев.
Черты характера:
Имеют твердые убеждения и ценности, иногда упрямы;
Практичные и ответственные, иногда материалистические;
Любят работать руками, комфортно себя чувствуют с материальными вещами;
Огонь
квадратная или прямоугольная ладонь, покрасневшая или розовая кожа, длина ладони больше, чем длина пальцев.
Черты характера:
Спонтанные, энтузиасты и оптимисты;
Иногда эгоистичны, импульсивны и нечувствительны;
Экстраверты;
Делают все смело и инстинктивно.
Воздух
квадратные или прямоугольные ладони с длинными пальцами и, иногда, торчащими костяшками пальцев; c низко посажеными большими пальцами и сухой кожей; длина ладони меньше длины пальцев.
Черты характера:
Общительные, разговорчивые и остроумные;
Могут быть мелочными, злобными и холодными в общении;
Комфортно себя чувствуют с ментальным и нематериальным;
Делают все разнообразными, иногда, радикальными способами.
Вода
длинная, иногда овальная ладонь, с длинными, гибкими, коническими пальцами; длина ладони равна длине пальцев, но меньше чем ширина ладони.
Черты характера:
Творческие, проницательные и сочувствующие;
Могут быть капризными, эмоциональными и подавленными;
Интроверты;
Делают все спокойно и интуитивно.