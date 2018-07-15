Описание ладони и характера:

Земля

широкие, квадратные ладони и пальцы, толстая и грубая кожа румяного цвета; длина ладони равна длине пальцев.

Черты характера:

Имеют твердые убеждения и ценности, иногда упрямы;

Практичные и ответственные, иногда материалистические;

Любят работать руками, комфортно себя чувствуют с материальными вещами;

Огонь

квадратная или прямоугольная ладонь, покрасневшая или розовая кожа, длина ладони больше, чем длина пальцев.

Черты характера:

Спонтанные, энтузиасты и оптимисты;

Иногда эгоистичны, импульсивны и нечувствительны;

Экстраверты;

Делают все смело и инстинктивно.

Воздух

квадратные или прямоугольные ладони с длинными пальцами и, иногда, торчащими костяшками пальцев; c низко посажеными большими пальцами и сухой кожей; длина ладони меньше длины пальцев.

Черты характера:

Общительные, разговорчивые и остроумные;

Могут быть мелочными, злобными и холодными в общении;

Комфортно себя чувствуют с ментальным и нематериальным;

Делают все разнообразными, иногда, радикальными способами.

Вода

длинная, иногда овальная ладонь, с длинными, гибкими, коническими пальцами; длина ладони равна длине пальцев, но меньше чем ширина ладони.

Черты характера:

Творческие, проницательные и сочувствующие;

Могут быть капризными, эмоциональными и подавленными;

Интроверты;

Делают все спокойно и интуитивно.