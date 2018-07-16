Ученые исследовали то, как люди держат свои телефоны. Оказалось, это напрямую отражает нашу личность. Есть четыре основных способа держать телефон и каждый из них соответствует характеру человека.

Выясните, какой у вас тип личности!

A. Держите телефон в одной руке и вводите текст большим пальцем

Если вы держите телефон одной рукой, это свидетельствует о вашей многозадачности. Вы организованны и дисциплинированы, всегда понимаете, что для вас хорошо, а что плохо.

Больше любите говорить, чем слушать, но специально вы и мухи не обидите.Умеете отличить чистую любовь от притворной. Для своей половинки вы готовы на все.

B. Держите телефон обеими руками и вводите текст большим пальцем

Это показывает, что вы надеетесь на защиту, жаждете внимания и заботы.

Вы не охотно выражаете чувства, поэтому ваш партнер может чувствовать нехватку любви.Будьте мягче и не стесняйтесь показывать свои эмоции людям!

C. Держите телефон двумя руками, для набора используете два больших пальца

Вам нужен партнер, который сможет понять вас на все 100%. Если вас поддерживает надежный человек, то вы преисполнены уверенности в себе.

Вы будете любить своего избранника всем сердцем и легко сможете забыть о неприятностях в прошлом.

D. Держите телефон одной рукой, текст набираете указательным пальцем другой руки

Вам свойственно тихое и уравновешенное поведение. Вы готовы пожертвовать всем, ради благополучия других.Не любите толпы, предпочитаете спокойные и знакомые места. Так же у вас и в любви — это тихая гавань.

Чего вы не выносите, так это слез, особенно близких людей. Ошибки своих любимых вы прощаете с рекордной скоростью. А какой вариант подошел вам? Отметьте в комментариях — посмотрим, каких типов личности больше!