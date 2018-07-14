Нужны ли в парламенте великовозрастные депутаты? Какова эффективность их работы? Этими вопросами задался казахскоязычный портал Abai.kz, а свою версию опубликовал 365info.kz
Депутат – почетный гость!
В Казахстане основной законотворческий орган – Мажилис, где работают 107 народных избранников.
Сейчас мажилисмены, «отсидевшие» очередную сессию, находятся на каникулах. Конечно, пусть отдыхают
Ведь в ходе прошедшей сессии они ударно поработали – рассмотрели и направили на утверждение Сената 91 закон и законопроектов. По инициативе мажилисменов рассмотрено 8 законопроектов, еще 2 по предложению президента.
Среди 107 народных избранников, оказывается, немало великовозрастных избранников. Давайте посмотрим, кто они.
Молодо, но не зелено?
Оказывается,
у нас всего 7 депутатов, не достигших 40-летнего возраста
Знакомьтесь – молодежь парламента:
Геннадий Шиповских – 29 лет
Алия Сапарова – 34 года
Наринэ Микаелян – 35 лет
Серик Сапиев – 35 лет
Снежана Имашева – 37 лет
Мақтияр Макен – 37 лет
Бақытгуль Хаменова – 37 лет
А вот аксакалы парламента – депутаты-пенсионеры:
Роман Ким – 63 года
Михаил Чириков – 64 года
Омархан Оксикбаев – 64 года
Аскар Базарбаев – 64 года
Ерсултан Бектурганов – 66 лет
Бахытжан Ертаев – 66 лет
Байдильда Жылкышиев – 66 лет
Сауытбек Абдрахманов – 67 лет
Жанат Жарас – 67 лет
Ахмет Мурадов – 67 лет
Абай Тасболатов – 67 лет
Жексенбай Дуйсебаев – 68 лет
Шаймардан Нурымов – 68 лет
Серик Умбетов – 68 лет
Владимир Божко – 69 лет
Хабибулла Жакыпов – 69 лет
Бахтыкожа Измухамбетов – 70 лет
Тургын Сыздыков – 71 год
Куаныш Султанов – 73 года
Владислав Косарев – 81 год
Закон не для них?
До последнего времени у нас в стране женщины на заслуженный отдых выходили в 58 лет, а мужчины в 63 года. Однако с 1 января в силу вступила норма, согласно которой пенсионный возраст ежегодно будет увеличиваться на полгода.
Повышение пенсионного возраста в Казахстане до 63 лет — еще не предел
И уже к 2027 году пенсионный возраст сравняется
Сегодня у нас немало женщин-депутатов, которые должны находится на заслуженном отдыхе. Это:
Ирина Смирнова – 58 лет
Зәуреш Аманжолова – 60 лет
Куралай Карекен – 60 лет
Татьяна Яковлева – 60 лет
Загипа Балиева – 60 лет
Гульнар Иксанова – 60 лет
Ирина Аронова – 61 год
Гульмира Исимбаева – 61 год
Светлана Бычкова – 61 год
Айсина Майра – 62 года
Екатерина Никитинская – 63 года
Гульжан Карагусова – 68 лет