Нужны ли в парламенте великовозрастные депутаты? Какова эффективность их работы? Этими вопросами задался казахскоязычный портал Abai.kz, а свою версию опубликовал 365info.kz

Депутат – почетный гость!

В Казахстане основной законотворческий орган – Мажилис, где работают 107 народных избранников.

Сейчас мажилисмены, «отсидевшие» очередную сессию, находятся на каникулах. Конечно, пусть отдыхают

Ведь в ходе прошедшей сессии они ударно поработали – рассмотрели и направили на утверждение Сената 91 закон и законопроектов. По инициативе мажилисменов рассмотрено 8 законопроектов, еще 2 по предложению президента.

Среди 107 народных избранников, оказывается, немало великовозрастных избранников. Давайте посмотрим, кто они.

Молодо, но не зелено?

Оказывается,

у нас всего 7 депутатов, не достигших 40-летнего возраста

Знакомьтесь – молодежь парламента:

Геннадий Шиповских – 29 лет

Алия Сапарова – 34 года

Наринэ Микаелян – 35 лет

Серик Сапиев – 35 лет

Снежана Имашева – 37 лет

Мақтияр Макен – 37 лет

Бақытгуль Хаменова – 37 лет

А вот аксакалы парламента – депутаты-пенсионеры:

Роман Ким – 63 года

Михаил Чириков – 64 года

Омархан Оксикбаев – 64 года

Аскар Базарбаев – 64 года

Ерсултан Бектурганов – 66 лет

Бахытжан Ертаев – 66 лет

Байдильда Жылкышиев – 66 лет

Сауытбек Абдрахманов – 67 лет

Жанат Жарас – 67 лет

Ахмет Мурадов – 67 лет

Абай Тасболатов – 67 лет

Жексенбай Дуйсебаев – 68 лет

Шаймардан Нурымов – 68 лет

Серик Умбетов – 68 лет

Владимир Божко – 69 лет

Хабибулла Жакыпов – 69 лет

Бахтыкожа Измухамбетов – 70 лет

Тургын Сыздыков – 71 год

Куаныш Султанов – 73 года

Владислав Косарев – 81 год

Закон не для них?

До последнего времени у нас в стране женщины на заслуженный отдых выходили в 58 лет, а мужчины в 63 года. Однако с 1 января в силу вступила норма, согласно которой пенсионный возраст ежегодно будет увеличиваться на полгода.

Повышение пенсионного возраста в Казахстане до 63 лет — еще не предел

И уже к 2027 году пенсионный возраст сравняется

Сегодня у нас немало женщин-депутатов, которые должны находится на заслуженном отдыхе. Это:

Ирина Смирнова – 58 лет

Зәуреш Аманжолова – 60 лет

Куралай Карекен – 60 лет

Татьяна Яковлева – 60 лет

Загипа Балиева – 60 лет

Гульнар Иксанова – 60 лет

Ирина Аронова – 61 год

Гульмира Исимбаева – 61 год

Светлана Бычкова – 61 год

Айсина Майра – 62 года

Екатерина Никитинская – 63 года

Гульжан Карагусова – 68 лет