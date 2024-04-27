В Шымкенте трудоустроены 689 человек в рамках проекта «Серебряный возраст»

По данным на 1 апреля 2024 года по проекту «Серебряный возраст» трудоустроены 9,9 тыс. человек.

Всего в 2024 году по этому направлению планируется трудоустроить 19 060 человек.

Наибольшее количество трудоустроенных по проекту «Серебряный возраст» отмечается в Туркестанской – 1,8 тыс. чел., Жамбылской – 896 чел., Абайской – 619 чел. областях и в городе Шымкенте – 689 человек.

Доля женщин, участвующих в проекте, составляет 55,6% или 5,5 тыс. человек, сельского населения – 5,7 тыс. человек или 58,2%.

Участниками данного проекта могут стать безработные старше 50 лет до достижения пенсионного возраста.

Для участия в проекте необходимо подать заявление в карьерный центр.

Финансирование проекта «Серебряный возраст» осуществляется центром трудовой мобильности путем предоставления субсидий на компенсацию части затрат работодателя на оплату труда безработным, трудоустроенным в рамках проекта.

Размер субсидий составляет: за первый год работы 70% от размера зарплаты (но не более 30 МРП), за второй год работы 65% от размера зарплаты (но не более 30 МРП), за третий год работы 60% от размера зарплаты (но не более 30 МРП).

После завершения срока участия в проекте «Серебряный возраст» работодатель обязан трудоустроить лицо, не достигшее пенсионного возраста, на постоянное рабочее место сроком не менее 1 года, а также лицо предпенсионного возраста – до выхода на пенсию.

Многие казахстанцы положительно отзываются об участии в проекте.

Напомним, казахстанцы, трудоустроенные на субсидируемые рабочие места, в районах и городах, где была объявлена чрезвычайная ситуация, продолжат получать заработную плату без изменений.

На период действия чрезвычайной ситуации заработная плата безработным лицам, трудоустроенным на субсидируемые рабочие места, будет выплачивается центром трудовой мобильности без истребования сведений от работодателей.