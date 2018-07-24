«Нерешаемой» считают проблему с питьевой водой жители райцентра Тюлькубасского района имени Турара Рыскулова. По словам жильцов одной из многоэтажек, вода в их дома поступает с регулярными перебоями.

Как заявляют жители, обращаться к местным властям уже устали, мол, были случаи когда в акимате по этому вопросу обращения не принимались.

«Недавно почти два дня воды не было, потом ночью стали отключать. Домашние санузлы воняют. Что делать мы не знаем! Мы покупаем воду. Около семи человек ходили в акимат, там сказали чтобы завтра снова пришли, на следующий день их даже не запустили, кажется. Нужно учесть, что за воду мы платим регулярно», — говорит Замира Каражанова.

Свои возмущения высказала по поводу качества питьевой воды и жительница другой улицы районного центра.

«Эту воду пить страшно, набираешь в бочку, она там стоит несколько дней. И там потом образуются всякие инородные тела. Проблема у нас с поливной водой, что с этим делать в такую жару? В акимат сотни раз обращались, говорят подождите. А сколько ждать? Мы устали»,- говорит жительница районного центра им. Т. Рыскулова.

В акимате уверяют, что сейчас ведутся строительные работы по прокладке новой системы водоснабжения. Уже с сентября 2018 года вода будет подаваться без перебоя.

«Вода к нам идет из «Кемер бастау». Трубы не выдерживают напора. Сейчас все трубы меняют, ведется работа про строительству новой областной дороги. Перебои с водой есть, да мы ничего не скрываем. Ко всему прочему сейчас вдется строительство восьми домов, прокладываются новые трубы. Уже в сентябре этого года, все работы завершатся, и вода будет поступать регулярно и без перебоев», — пояснил Марат Жанесен, заместитель акима Тюлькубасского района

Жители района готовы ждать до сентября, но в обещания местных властей верят мало. Если в конце летнего сезона ситуация не исправится, жители планируют обратиться, акиму Туркестанской области за помощью.