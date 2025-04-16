Судьба дендропарка Шымкента снова под вопросом

Лето в Шымкенте обещает быть жарким — и не только, по прогнозу синоптиков. Горожане всерьёз обеспокоены судьбой дендропарка. Деревья снова под угрозой: полив — старая проблема, которая возвращается из года в год. В 2024-м власти пообещали — воды хватит. Говорят, нашли решение. Сейчас, по заверениям акимата, идёт наполнение главного озера — отсюда и планируют снабжать зелёные зоны парка живительной влагой.

Дендропарк — зелёное сердце Шымкента. Здесь любят отдыхать семьи, гуляют дети, делают фотографии на фоне живописного озера. Но в прошлом году это место напоминало скорее зону бедствия. Засуха, отсутствие воды, и как итог — около восьми тысяч погибших деревьев. Причина? Изношенный канал БМК, который годами не ремонтировали. Сейчас его вроде бы восстановили. Власти уверяют — всё под контролем. Но горожане пока верят с трудом.

Есдаулет Достияров, директор дендропарка Шымкента: «У нас начался поливной сезон, вода поступает через канал и проблем быть не должно. Также у нас есть линия автоматического полива — все работы по её восстановлению завершаем, система будет работать стабильно».

Там, где нет централизованного полива, по-прежнему работают вручную: воду подвозят автоцистернами, деревья поливают из вёдер. Спасают, как могут. Параллельно обещают масштабное озеленение. Говорят, в этом году высадят рекордное количество деревьев, в том числе редких и занесённых в Красную книгу.

Парк не только лечат, но и меняют. С 1 апреля ввели платный вход — 100 тенге. Зато режим работы теперь почти круглосуточный: с 5 утра до часа ночи. А вот ранние пташки и ночные совы могут зайти бесплатно: с 5 до 7 утра и с 11 вечера до часу ночи.

Есдаулет Достияров, директор дендропарка Шымкента: «Проблем не будет — аким дал поручение контролировать ситуацию. Мы работаем в усиленном режиме».

Но, как показывает практика, одними обещаниями деревья не спасти. Горожане с тревогой следят: не повторится ли катастрофа прошлого года. Ответ даст самое ближайшее время — и погода, и поливная система.