В Туркестанской области в крестьянском хозяйстве населенного пункта Жана Икан из-за нехватки проточной воды погибли сомы, карпы и сазаны в водоеме, сообщает 24.kz

Бизнесмен, который планировал развивать местный туризм, бьет тревогу, его предприятие может разориться до конца летнего сезона. В местном акимате лишь разводят руками. Добиться какой-либо помощи от местной власти глава хозяйства, как уверяет он, не может уже несколько месяцев.

Николай Путилин, корреспондент: — 4 месяца назад это место было похоже на оазис в пустыне. Только в этом пруде местный предприниматель разводил 12 тонн сомов, карпов и сазанов. Сегодня из-за нехватки воды вместо зелени осталась лишь потрескавшаяся земля и многомиллионные убытки. Всего таких водоемов 12, полностью пересохли 4 из них.

В остальных уровень воды упал с 8 до 5 метров. В условиях пятидесятиградусной жары и они простоят недолго, уверяет предприниматель. За 6 лет работы крестьянского хозяйства, такие убытки бизнесмен терпит впервые. Из 300 тонн рыбы, мужчина продать успел лишь полторы.

Рустем Камилов, руководитель крестьянского хозяйства: — Все это я построил за свои деньги. Продал 2 тыс. баранов, а теперь приходится терпеть убытки. Были большие планы. Хотел развивать туризм, приглашать людей на рыбалку на свои пруды. Теперь пришлось все остановить.

Из-за нехватки проточной воды под угрозой исчезновения остаются и яблоневый сад из 12 тыс. саженцев, пол гектара теплиц и гусиная ферма, которые находятся на территории этого же крестьянского хозяйства. В местной администрации заверяют, что предвидели засуху и предупреждали об этом предпринимателя, однако мужчина проигнорировал такие прогнозы.

Серик Сатыбаев, аким сельского округа Жана Икан: — По нашим каналам обычно протекает 500 литров воды в секунду. В этом году поток снизился до 100 литров. Мы говорили об этом на собраниях директоров крестьянских хозяйств. Помимо рыбного хозяйства у нас еще много других угодий, которые также нуждаются в поливе. Будем давать воду по графику.

Всего на территории населенного пункта Жана Икан работают 43 хозяйства. Многие из них также испытывают нехватку поливной воды. Крестьяне обеспокоены, погибнуть в это жаркое лето могут урожаи пшеницы, люцерны, арбузов и дынь.